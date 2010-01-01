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*Dio*



17 сен 2018 : 		 Планируются переиздания альбомов DIO

13 сен 2018 : 		 DIO за семь лет до смерти думал, что страдает от нарушения пищеварения

5 сен 2018 : 		 Трейлеры к аукциону вещей RONNIE JAMES DIO

22 авг 2018 : 		 Бывший клавишник о голограмме DIO: «Это уже не Ронни»

18 авг 2018 : 		 VIVIAN CAMPBELL не сохранил радужных воспоминаний об альбоме DIO

14 авг 2018 : 		 DOUG ALDRICH: «DIO бы взбесился, узнай он о голограмме»

24 июл 2018 : 		 Вещи RONNIE JAMES DIO выставляются на аукцион

11 июл 2018 : 		 Музыканты SHADOWS OF STEEL, ARCA HADIAN в новом трибьюте DIO

26 апр 2018 : 		 Классика DIO на арфах

25 апр 2018 : 		 WENDY DIO подарила ROB'у HALFORD'у кольцо RONNIE JAMES'а DIO

20 фев 2018 : 		 Бывший басист DIO за голограмму

20 фев 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о голограмме DIO: «Всё не ради денег, правда»

7 фев 2018 : 		 Бывший гитарист DIO хотел бы выпуска репетиционных записей DIO

4 фев 2018 : 		 Кавер-версия DIO от DEEP DARK RIVER

19 янв 2018 : 		 CRAIG GOLDY о выступлении с голограммой DIO

22 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

12 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

8 дек 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

8 дек 2017 : 		 Стартовал тур голограммы DIO

16 ноя 2017 : 		 Промо голограммы DIO

4 ноя 2017 : 		 Голограмма DIO приедет летом в США

18 окт 2017 : 		 "Bowl For Ronnie" собрал $49,000

2 окт 2017 : 		 Вдова DIO: «Есть как минимум три нереализованные песни»

30 авг 2017 : 		 DOUG ALDRICH: «У меня есть запись с DIO, которуюникто не слышал»

23 авг 2017 : 		 VINNY APPICE о голограмме Дио

22 авг 2017 : 		 Бывший басист DIO: «Дио бы одобрил голограмму»

10 авг 2017 : 		 VIVIAN CAMPBELL о голограмме Дио

26 июл 2017 : 		 Голограмма DIO едет в тур

18 июл 2017 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «Жаль, что я так и не сделал ничего вместе с Ронни»

12 апр 2017 : 		 WENDY DIO защитила тур с голограммой Дио от нападок критиков

3 мар 2017 : 		 Голограмма DIO поедет в тур

4 фев 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

30 янв 2017 : 		 Голограмма DIO дебютирует на "Pollstar Awards"

6 дек 2016 : 		 RONNIE JAMES DIO, LEMMY KILMISTER, RANDY RHOADS в "Hall Of Heavy Metal History"

17 ноя 2016 : 		 В следующем году выйдут новые архивные записи DIO

11 авг 2016 : 		 Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air

10 авг 2016 : 		 Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air

7 авг 2016 : 		 RONNIE JAMES DIO "присоединился" на сцене к своим бывшим коллегам

2 июн 2016 : 		 LITA FORD, GILBY CLARKE, DIO DISCIPLES помогли собрать $50,000 для ракового фонда Дио

1 июн 2016 : 		 Бокс-сет DIO выйдет в июле

3 май 2016 : 		 Музыканты DIO и LAST IN LINE выступят с оркестром

26 янв 2016 : 		 WENDY DIO о Джимме Бейне

24 янв 2016 : 		 Умер бывший басист RAINBOW/DIO

3 авг 2015 : 		 VINNY APPICE: «Музыкальный бизнес в заднице»

18 май 2015 : 		 Участники BLACK SABBATH, MEGADETH, STONE SOUR воздали должное RONNIE JAMES'у DIO

30 апр 2015 : 		 Новый трибьют RONNIE JAMES DIO выйдет в мае

15 мар 2015 : 		 VINNY APPICE исполняет DIO

21 янв 2015 : 		 Мюзикл о DIO будет показан в Австралии

25 авг 2014 : 		 Бывший гитарист DIO нашёл музыкантов для нового проекта

17 июл 2014 : 		 Бывший гитарист DIO нашёл басиста для нового проекта

4 июл 2014 : 		 Кантри-версия хита DIO

20 май 2014 : 		 Трибьют DIO выйдет на виниле

13 май 2014 : 		 Фрагмент нового DVD DIO

1 апр 2014 : 		 Какая группа с RONNIE JAMES DIO лучшая?

5 мар 2014 : 		 Японская версия трибьюта DIO выйдет с бонус-треками

2 мар 2014 : 		 Новый концертный релиз DIO выйдет в мае

7 фев 2014 : 		 METALLICA, ROB HALFORD, MOTÖRHEAD, SCORPIONS на трибьюте RONNIE JAMES DIO

27 май 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DIO

16 май 2013 : 		 Вспоминая DIO

28 апр 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DIO

15 апр 2013 : 		 Делюкс-издание 'Magica' DIO выйдет в июне

2 мар 2013 : 		 Новый релиз DIO выйдет в мае

14 фев 2013 : 		 Делюкс-издание "Dream Evil" DIO выйдет в марте

8 фев 2013 : 		 THE SOUTHERN CROSS исполнили кавер-версию DIO

11 янв 2013 : 		 Sacred Heart Tour DVD/Blu-ray DIO выйдет весной

5 дек 2012 : 		 WENDY DIO хочет видеть на трибьют-альбоме DIO KORN и AVENGED SEVENFOLD

27 ноя 2012 : 		 "The Last In Line" DIO вышел на золотом диске

21 сен 2012 : 		 Рассказ о делюкс-издания DIO

12 сен 2012 : 		 Вдова DIO вышла замуж за друга

4 сен 2012 : 		 Пивной стакан RONNIE JAMES DIO

26 авг 2012 : 		 'The Very Beast Of DIO Vol. 2' доступен для прослушивания

7 авг 2012 : 		 Семплы 'The Very Beast Of DIO Vol. 2'

1 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового сборника DIO

30 июл 2012 : 		 Сборник синглов DIO выйдет в августе

27 июл 2012 : 		 'The Very Beast Of DIO Vol. 2' выйдет в этом году

11 июл 2012 : 		 GEEZER BUTLER вспоминает RONNIE JAMES'е DIO

17 май 2012 : 		 Tony Iommi о DIO

6 май 2012 : 		 Бывшие участники DIO (CAMPBELL, APPICE, BAIN, SCHNELL) объединились и планируют концертные выступления

1 май 2012 : 		 Последний альбом DIO выйдет на виниле

12 мар 2012 : 		 JAMES DURBIN, ORIANTHI исполнили песню DIO

21 фев 2012 : 		 RYAN ADAMS исполнил кавер-версию DIO

7 фев 2012 : 		 Делюкс-издания первых трех альбомов DIO выйдут в марте

27 янв 2012 : 		 Участники DIO DISCIPLES в 'Living Legends Jam'

9 янв 2012 : 		 Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, ALICE COOPER на трибьюте DIO

2 янв 2012 : 		 Новый ремастер DIO 'Holy Diver' выйдет в январе

2 ноя 2011 : 		 Вдова DIO планирует выпустить запись HEAR 'N AID

27 сен 2011 : 		 Делюкс издание "Sacred Heart" DIO в ноябре

26 сен 2011 : 		 Делюкс издание "The Last In Line" DIO в ноябре

21 июл 2011 : 		 Ранние записи DIO выйдут в октябре

18 май 2011 : 		 Новая компиляция DIO выйдет в июне

16 май 2011 : 		 RONNIE JAMES DIO: год спустя

31 мар 2011 : 		 Семплы с концертного альбома DIO

15 дек 2010 : 		 CRAIG GOLDY основал новую группy

4 дек 2010 : 		 Последня песня RONNIE JAMES DIO

25 окт 2010 : 		 Установлена статуя RONNIE JAMES DIO

15 окт 2010 : 		 Статуэтка RONNIE JAMES DIO

27 сен 2010 : 		 В Болгарии соорудят памятник RONNIE JAMES DIO

26 сен 2010 : 		 Фотокнига о DIO выйдет в ноябре

23 сен 2010 : 		 'Holy Diver Live' DIO выйдет на Blu-Ray

13 сен 2010 : 		 Обложка нового концертного диска DIO

11 сен 2010 : 		 Два классических трека DIO в игре 'Rock Band'

10 сен 2010 : 		 Новые записи DIO

6 сен 2010 : 		 Двойной концертный альбом DIO

30 авг 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO удостоен первой награды CLASSIC GOLD MUSIC

16 авг 2010 : 		 Выходит книга с фотографиями RONNIE JAMES'а DIO

7 авг 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO увековечен в статуэтке

29 июл 2010 : 		 Трибьют DIO и концерт в Лос-Анджелесе в работе

26 июл 2010 : 		 Участники RIOT, RAINBOW исполнили песни DIO

26 июл 2010 : 		 DORO PESCH, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL исполнили песни DIO

26 июн 2010 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX вспоминают DIO

21 июн 2010 : 		 WENDY DIO о раковом фонде "Ronnie James Dio Stand Up And Shout"

19 июн 2010 : 		 32-минутный трибьют DIO

18 июн 2010 : 		 Жена/менеджер DIO критикует «трибьют-проекты», наживающиеся на смерти её мужа

17 июн 2010 : 		 GLENN HUGHES, JORN LANDE выступят на концерте, посвящённом RONNIE JAMES'у DIO

11 июн 2010 : 		 Альбом DIO вернулся в чарты

2 июн 2010 : 		 Подборка фото с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO

1 июн 2010 : 		 Репортаж с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO

28 май 2010 : 		 Два концерта в память о RONNIE JAMES DIO пройдут осенью?

27 май 2010 : 		 TRACY G. о смерти DIO

25 май 2010 : 		 WENDY DIO ответила баптистской церкви

20 май 2010 : 		 SIMON WRIGHT о смерти DIO

17 май 2010 : 		 DIO умер...

5 май 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO: "Еще будут туры, музыка и много магии!"

30 мар 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO: «Рак, я отделаюсь от тебя»

17 мар 2010 : 		 WENDY DIO отрицает обвинения в адрес мужа в том, что тот использует вокальные подложки

22 фев 2010 : 		 Новый бокс-сет от DIO

15 янв 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO прошёл третий курс химиотерапии

22 дек 2009 : 		 RONNIE JAMES DIO: «Я хочу поблагодарить всех!»

8 дек 2009 : 		 RONNIE JAMES DIO ошеломлён поддержкой фэнов

25 ноя 2009 : 		 У RONNIE JAMES DIO рак желудка

19 ноя 2009 : 		 Ronnie James Dio госпитализирован

27 июл 2009 : 		 DIO против DIO

22 июн 2009 : 		 Альбом DIO "Killing The Dragon" переиздан на виниле

13 апр 2009 : 		 RONNIE JAMES DIO пишет биографию

15 мар 2009 : 		 Сборник DIO получил золотой статус

14 апр 2006 : 		 Ronnie James Dio не собирается возвращаться в BLACK SABBATH

28 мар 2006 : 		 DIO: Craig Goldy снова в строю

15 мар 2006 : 		 Бывшего басиста DIO арестовали за вождение в нетрезвом состоянии

11 мар 2006 : 		 DIO сочиняет новый альбом и выпускает концертник с классическим материалом

20 фев 2006 : 		 Концертный диск DIO 'Holy Diver Live' выйдет в апреле

4 окт 2005 : 		 Гитарист DOUG ALDRICH снова с DIO

10 сен 2005 : 		 DIO: архивный DVD "We Rock" выйдет в октябре

11 июл 2005 : 		 DIO подготовил специальную программу для турне по России

25 июн 2005 : 		 DIO приступит к работе только в следующем году

11 сен 2002 : 		 Концерт DIO в России отменен

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|||| 17 сен 2018

Планируются переиздания альбомов DIO

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BMG и Niji Entertainment Group Inc. пришли к окончательному соглашению и выпустили цифровые версии альбомов DIO с 1996 по 2004 год. Винилы и версии на CD будут доступны позднее.

Angry Machines


  • Выпущен в оригинале в 1996, первый независимый релиз DIO
      Состав:
    • Ronnie James Dio (Vocals),
    • Tracy G (Guitars),
    • Jeff Pilson (Bass),
    • Vinny Appice (Drums)
    • Scott Warren (Keyboards)



Трек-лист:

"Institutional Man"
"Don't Tell The Kids"
"Black"
"Hunter Of The Heart"
"Stay Out Of The Mind"
"Big Sister"
"Double Monday"
"Golden Rules"
"Dying In America"
"This Is Your Life"

Magica


  • Выпущен в оригинале в 2000
      Состав:
    • Ronnie James Dio (Vocals)
    • Craig Goldy (Guitars)
    • Jimmy Bain (Bass)
    • Simon Wright (Drums)

  • альбом попал в чарты в США, Германии, Швеции, Японии и Финляндии


Трек-лист:

"Discovery"
"Magica Theme"
"Lord Of The Last Day"
"Fever Dreams"
"Turn To Stone"
"Feed My Head"
"Eriel"
"Challis"
"As Long As It's Not About Love"
"Losing My Insanity"
"Otherworld"
"Magica" (Reprise)
"Lord Of The Last Day" (Reprise)
"The Magica"

Killing The Dragon


  • Выпущен в оригинале в 2002
      Состав:
    • Ronnie James Dio (Vocals)
    • Doug Aldrich (Guitars)
    • Jimmy Bain (Bass)
    • Simon Wright (Drums)

  • альбом попал в чарты в США, Германии, Швеции, Японии, Финляндии и Австрии


Трек-лист:

"Killing The Dragon"
"Along Comes A Spider"
"Scream"
"Better In The Dark"
"Rock & Roll"
"Push"
"Guilty"
"Thrown Away Children"
"Before The Fall"
"Cold Feet"

Master Of The Moon


  • Выпущен в оригинале в 2004, последний альбом DIO
      Состав:
    • Ronnie James Dio (Vocals)
    • Craig Goldy (Guitar)
    • Jeff Pilson (Bass)
    • Simon Wright (Drums)

  • альбом попал в чарты в США, Германии, Швеции и Финляндии


Трек-лист:

"One More For The Road"
"Master Of The Moon"
"The End Of The World"
"Shivers"
"The Man Who Would Be King"
"The Eyes"
"Living The Lie"
"I Am"
"Death By Love"
"In Dreams"

DIO's Classic 1996 - 2004 Studio Albums To Be Reissued; Available Digitally Now





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saint Portnoy
17 сен 2018, 19:15		Венди, голограммы не окупаются?
Пришла пора переизданий чё...


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