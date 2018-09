17 сен 2018



Планируются переиздания альбомов DIO BMG и Niji Entertainment Group Inc. пришли к окончательному соглашению и выпустили цифровые версии альбомов DIO с 1996 по 2004 год. Винилы и версии на CD будут доступны позднее.



Angry Machines





Выпущен в оригинале в 1996, первый независимый релиз DIO

Состав:

Ronnie James Dio (Vocals),

Tracy G (Guitars),

Jeff Pilson (Bass),

Vinny Appice (Drums)

Scott Warren (Keyboards)









Трек-лист:



"Institutional Man"

"Don't Tell The Kids"

"Black"

"Hunter Of The Heart"

"Stay Out Of The Mind"

"Big Sister"

"Double Monday"

"Golden Rules"

"Dying In America"

"This Is Your Life"



Magica





Выпущен в оригинале в 2000

Состав:

Ronnie James Dio (Vocals)

Craig Goldy (Guitars)

Jimmy Bain (Bass)

Simon Wright (Drums)





альбом попал в чарты в США, Германии, Швеции, Японии и Финляндии





Трек-лист:



"Discovery"

"Magica Theme"

"Lord Of The Last Day"

"Fever Dreams"

"Turn To Stone"

"Feed My Head"

"Eriel"

"Challis"

"As Long As It's Not About Love"

"Losing My Insanity"

"Otherworld"

"Magica" (Reprise)

"Lord Of The Last Day" (Reprise)

"The Magica"



Killing The Dragon





Выпущен в оригинале в 2002

Состав:

Ronnie James Dio (Vocals)

Doug Aldrich (Guitars)

Jimmy Bain (Bass)

Simon Wright (Drums)





альбом попал в чарты в США, Германии, Швеции, Японии, Финляндии и Австрии





Трек-лист:



"Killing The Dragon"

"Along Comes A Spider"

"Scream"

"Better In The Dark"

"Rock & Roll"

"Push"

"Guilty"

"Thrown Away Children"

"Before The Fall"

"Cold Feet"



Master Of The Moon





Выпущен в оригинале в 2004, последний альбом DIO

Состав:

Ronnie James Dio (Vocals)

Craig Goldy (Guitar)

Jeff Pilson (Bass)

Simon Wright (Drums)





альбом попал в чарты в США, Германии, Швеции и Финляндии





Трек-лист:



"One More For The Road"

"Master Of The Moon"

"The End Of The World"

"Shivers"

"The Man Who Would Be King"

"The Eyes"

"Living The Lie"

"I Am"

"Death By Love"

"In Dreams"













+2 -2



( 1 )





просмотров: 591