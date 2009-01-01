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CRAIG GOLDY о выступлении с голограммой DIO В ходе недавнего интервью Classic Rock Revisited гитарист голограммы DIO Craig Goldy назвал эти шоу «очень сюрреалистическими и душераздирающими»:



«Голограмма — великий жест со стороны Wendi Dio для поклонников и нового поколения фанатов, которые впервые узнают о нём. Я вижу эти молодые лица, как в их глазах и разуме оживает Playstation 4 и как они слушают всё с настоящей живой рок-группой — они просто загипнотизированы. И это может быть и полезным делом».



На вопрос о том, считает ли он, что голограмма — это будущее для классического рока и металла, Craig ответил:



«Надеюсь, что будущее классического рока и металла будет тем альбомом, над которым я сейчас работаю, — сказал он, намекая на недавно объявленный проект DREAM CHILD. — А голограмма для тех, кто досадно упустил возможность застать... Эта голограмма есть будущее конкретного сценария».



Craig не оставил в стороне и обвинения в наживе организаторов и музыкантов, участвующих в данных мероприятиях, как и слова некоторых фанатов, утверждающих, что всё происходящее — ненастоящее или просто ужасно:



«Если честно, я столько сказал слов в защиту голограммы, которые можно найти в любом уголке Интернета, что... Я сделал попытку убедить людей, что всё идёт от души... Если они не знают моей позиции и той искренности, какая вложена в проект, они никогда и не поймут этого. Я буду только говорить, что повторю подобное при первой же возможности».























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