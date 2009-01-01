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Бывший басист DIO : «Дио бы одобрил голограмму» Бывшего басиста DIO Jeff'a Pilson'a спросили, что он думает о предстоящих гастролях голограммы Дио:



«Я её еще не видел вживую, но видел несколько интересных фото, видел кое-какое видео, и мне показалось, что всё выглядит очень круто. Думаю, они проделали отличную работу. И повторюсь: сам лично не видел, но с учётом того, что видел, всё выглядит очень круто. Ронни всегда любил технологии и, полагаю, ему бы пришлось по вкусу, что подобное произойдёт. И я знал его, потому что он был человеком с воображением, и думаю, что он предполагал, что подобное возможно. И если честно, я думаю, что Ронни бы это одобрил».















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