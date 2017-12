8 дек 2017



Стартовал тур голограммы DIO Шестого декабря в зале Matrix в Бохуме голограмма DIO открыла мировое турне, проходящее под вывеской "Dio Returns: The World Tour". В программе прозвучали такие хиты, как "Rainbow In The Dark", "We Rock", "Neon Nights", "King Of Rock And Roll", "Man On The Silver Mountain", "Heaven And Hell", "Holy Diver", и многое другое.











