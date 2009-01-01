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Голограмма DIO дебютирует на "Pollstar Awards" 2 февраля в The Novo (ранее Club Nokia), Los Angeles, California, состоится 28 церемония Pollstar Awards, на которой состоится выступления группы DIO DISCIPLES вместе с голограммой самого Дио. Jeff Pezzuti из компании организаторов церемонии рассказал следующее:



«Для тура голограмма будет разной. На Wacken'e она была построена на основе изображений в районе 1988-го — времён "Dream Evil". Для нового тура мы будем использовать более поздние изображения для более поздних треков и более ранние — для ранних тем».















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