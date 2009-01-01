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VIVIAN CAMPBELL: «Жаль, что я так и не сделал ничего вместе с Ронни» В ходе недавнего интервью бывший гитарист DIO и нынешний гитарист DEF LEPPARD VIVIAN CAMPBELL рассказал о своих взаимоотношениях с Ронни Джеймсом Дио:



«Во многом я очень сожалею, что я и Ронии так и не сделали ничего вместе. Потому что я знаю, что определённая часть Ронни была очень мрачной и очень злой, однако также знаю, что другая была очень милой и настроенной на сотрудничество. И я думаю, что при удачном стечении Ронни и я сели бы с пивом и помирились, и даже могли могли бы вновь сотрудничать, и это могло бы быть очень круто. Но вы же знаете, что в этой индустрии множество привратников, и то, что они очень, очень хорошо делают, так это разделяют людей. Так что этого бы не могло случиться до тех пор, пока подобные привратники здесь бы находились. Такова моя точка зрения».















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