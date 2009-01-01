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Голограмма DIO приедет летом в США Вдова Ронни Джеймса Дио в интервью аргентинскому журналисту Lucas'y H. Gordon'y рассказала о планах на тур голограммы покойного мужа:



«Мы стартуем в шестого декабря в Германии и сыграем там несколько концертов. Потом Лондон, потом Польша, Будапешт, три концерта в Испании, Бельгия и Нидерланды. Тур с шестого по двадцать второе. И потом мы ведем переговоры о концертах в Южной Америке — Аргентина, Чили, Бразилия — и большой мексиканский тур. Надеюсь, что все получится. Мы пока ведем переговоры, все планируется на февраль. И затем летом в США».























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