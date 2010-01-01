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TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO TIM 'RIPPER' OWENS в очередной раз выразил недоумение тем фактом, что многим не нравится тур голограммы DIO:



«Я не понимаю, почему кому-то это не нравится. Я сам, прежде чем мне это не понравится, по крайней мере, пойду и увижу это или дам шанс. Мы делаем это потому, что мы друзья, и мы чествуем его наследие. Это удивительное событие — быть тут, слышать голос Ронни... Это голограмма... Люди без проблем ходят в кино или смотрят фильмы о ком-то и о том, кто играет роль конкретного человека. Я к тому, что мы всё делаем ради того, чтобы фанаты были рады.



Я хотел бы пойти посмотреть голограмму Элвиса [Пресли] или Дэвида Боуи; я думаю, что будет потрясающе увидеть подобное шоу. Я имею в виду, что это шоу — это просто шоу. Это развлечение. Это замечательная идея. Это стоило [вдове Ронни и менеджеру] Венди Дио много денег. Она потратила много денег, пытаясь создать голограмму, чтобы сделать фанатов счастливыми. Она всегда пытается придумать идею, чтобы сделать фанатов счастливыми, как Ронни. Потому что Ронни всегда был таким — он хотел сделать фанатов счастливее».















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