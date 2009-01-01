2 окт 2017



Вдова DIO : «Есть как минимум три нереализованные песни» Wendy Dio в ходе недавнего визита в "Talking Metal" ответила на вопрос о том, есть ли какой-либо нереализованный материал Дио:



«Думаю, есть как минимум три, а то и пять песен — незавершённых, но те, где есть текст и голос Ронни. У нас есть и группа, работавшая над ними: что-то сделано наполовину, где-то просто идеи. Надо посмотреть внимательнее. У меня не было особо времени или желания для того, чтобы возвращаться к этой части жизни, но у меня есть все компьютеры с записями, и уже время — прошло 7,5 лет, так что мне пора посмотреть и узнать, что можно сделать».









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