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VINNY APPICE о голограмме Дио VINNY APPICE в интервью EonMusic ответил на вопрос, что он думает о гастролях голограммы Дио:



«Я видел на днях этот анонс и подумал: "Как так?!" Там говорится, что DIO возвращаются. Но меня в группе нет, Viv также не в группе, Ронни тоже нет... Так что не знаю. Я не видел первую, так что ничего не скажу, это не моё дело. Если фанатам понравится, я рад. Если они подумают, что это ужасно, значит, перегнули палку».















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