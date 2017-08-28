30 авг 2017



DOUG ALDRICH: «У меня есть запись с DIO , которуюникто не слышал» DOUG ALDRICH в интервью Roppongi Rocks рассказал о том, что у него есть запись с DIO, которую никто не слышал. Я предложил её Wendy и не знаю, может она про нее забыла, но я сказал ей: "у меня есть эта песня". Она была сделана в момент работы над 'Electra'.»







+7 -1



( 4 )

просмотров: 1221

