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*Dio*



26 июл 2017 : 		 Голограмма DIO едет в тур

18 июл 2017 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «Жаль, что я так и не сделал ничего вместе с Ронни»

12 апр 2017 : 		 WENDY DIO защитила тур с голограммой Дио от нападок критиков

3 мар 2017 : 		 Голограмма DIO поедет в тур

4 фев 2017 : 		 Видео с выступления голограммы DIO

30 янв 2017 : 		 Голограмма DIO дебютирует на "Pollstar Awards"

6 дек 2016 : 		 RONNIE JAMES DIO, LEMMY KILMISTER, RANDY RHOADS в "Hall Of Heavy Metal History"

17 ноя 2016 : 		 В следующем году выйдут новые архивные записи DIO

11 авг 2016 : 		 Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air

10 авг 2016 : 		 Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air

7 авг 2016 : 		 RONNIE JAMES DIO "присоединился" на сцене к своим бывшим коллегам

2 июн 2016 : 		 LITA FORD, GILBY CLARKE, DIO DISCIPLES помогли собрать $50,000 для ракового фонда Дио

1 июн 2016 : 		 Бокс-сет DIO выйдет в июле

3 май 2016 : 		 Музыканты DIO и LAST IN LINE выступят с оркестром

26 янв 2016 : 		 WENDY DIO о Джимме Бейне

24 янв 2016 : 		 Умер бывший басист RAINBOW/DIO

3 авг 2015 : 		 VINNY APPICE: «Музыкальный бизнес в заднице»

18 май 2015 : 		 Участники BLACK SABBATH, MEGADETH, STONE SOUR воздали должное RONNIE JAMES'у DIO

30 апр 2015 : 		 Новый трибьют RONNIE JAMES DIO выйдет в мае

15 мар 2015 : 		 VINNY APPICE исполняет DIO

21 янв 2015 : 		 Мюзикл о DIO будет показан в Австралии

25 авг 2014 : 		 Бывший гитарист DIO нашёл музыкантов для нового проекта

17 июл 2014 : 		 Бывший гитарист DIO нашёл басиста для нового проекта

4 июл 2014 : 		 Кантри-версия хита DIO

20 май 2014 : 		 Трибьют DIO выйдет на виниле

13 май 2014 : 		 Фрагмент нового DVD DIO

1 апр 2014 : 		 Какая группа с RONNIE JAMES DIO лучшая?

5 мар 2014 : 		 Японская версия трибьюта DIO выйдет с бонус-треками

2 мар 2014 : 		 Новый концертный релиз DIO выйдет в мае

7 фев 2014 : 		 METALLICA, ROB HALFORD, MOTÖRHEAD, SCORPIONS на трибьюте RONNIE JAMES DIO

27 май 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DIO

16 май 2013 : 		 Вспоминая DIO

28 апр 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DIO

15 апр 2013 : 		 Делюкс-издание 'Magica' DIO выйдет в июне

2 мар 2013 : 		 Новый релиз DIO выйдет в мае

14 фев 2013 : 		 Делюкс-издание "Dream Evil" DIO выйдет в марте

8 фев 2013 : 		 THE SOUTHERN CROSS исполнили кавер-версию DIO

11 янв 2013 : 		 Sacred Heart Tour DVD/Blu-ray DIO выйдет весной

5 дек 2012 : 		 WENDY DIO хочет видеть на трибьют-альбоме DIO KORN и AVENGED SEVENFOLD

27 ноя 2012 : 		 "The Last In Line" DIO вышел на золотом диске

21 сен 2012 : 		 Рассказ о делюкс-издания DIO

12 сен 2012 : 		 Вдова DIO вышла замуж за друга

4 сен 2012 : 		 Пивной стакан RONNIE JAMES DIO

26 авг 2012 : 		 'The Very Beast Of DIO Vol. 2' доступен для прослушивания

7 авг 2012 : 		 Семплы 'The Very Beast Of DIO Vol. 2'

1 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового сборника DIO

30 июл 2012 : 		 Сборник синглов DIO выйдет в августе

27 июл 2012 : 		 'The Very Beast Of DIO Vol. 2' выйдет в этом году

11 июл 2012 : 		 GEEZER BUTLER вспоминает RONNIE JAMES'е DIO

17 май 2012 : 		 Tony Iommi о DIO

6 май 2012 : 		 Бывшие участники DIO (CAMPBELL, APPICE, BAIN, SCHNELL) объединились и планируют концертные выступления

1 май 2012 : 		 Последний альбом DIO выйдет на виниле

12 мар 2012 : 		 JAMES DURBIN, ORIANTHI исполнили песню DIO

21 фев 2012 : 		 RYAN ADAMS исполнил кавер-версию DIO

7 фев 2012 : 		 Делюкс-издания первых трех альбомов DIO выйдут в марте

27 янв 2012 : 		 Участники DIO DISCIPLES в 'Living Legends Jam'

9 янв 2012 : 		 Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, ALICE COOPER на трибьюте DIO

2 янв 2012 : 		 Новый ремастер DIO 'Holy Diver' выйдет в январе

2 ноя 2011 : 		 Вдова DIO планирует выпустить запись HEAR 'N AID

27 сен 2011 : 		 Делюкс издание "Sacred Heart" DIO в ноябре

26 сен 2011 : 		 Делюкс издание "The Last In Line" DIO в ноябре

21 июл 2011 : 		 Ранние записи DIO выйдут в октябре

18 май 2011 : 		 Новая компиляция DIO выйдет в июне

16 май 2011 : 		 RONNIE JAMES DIO: год спустя

31 мар 2011 : 		 Семплы с концертного альбома DIO

15 дек 2010 : 		 CRAIG GOLDY основал новую группy

4 дек 2010 : 		 Последня песня RONNIE JAMES DIO

25 окт 2010 : 		 Установлена статуя RONNIE JAMES DIO

15 окт 2010 : 		 Статуэтка RONNIE JAMES DIO

27 сен 2010 : 		 В Болгарии соорудят памятник RONNIE JAMES DIO

26 сен 2010 : 		 Фотокнига о DIO выйдет в ноябре

23 сен 2010 : 		 'Holy Diver Live' DIO выйдет на Blu-Ray

13 сен 2010 : 		 Обложка нового концертного диска DIO

11 сен 2010 : 		 Два классических трека DIO в игре 'Rock Band'

10 сен 2010 : 		 Новые записи DIO

6 сен 2010 : 		 Двойной концертный альбом DIO

30 авг 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO удостоен первой награды CLASSIC GOLD MUSIC

16 авг 2010 : 		 Выходит книга с фотографиями RONNIE JAMES'а DIO

7 авг 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO увековечен в статуэтке

29 июл 2010 : 		 Трибьют DIO и концерт в Лос-Анджелесе в работе

26 июл 2010 : 		 Участники RIOT, RAINBOW исполнили песни DIO

26 июл 2010 : 		 DORO PESCH, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL исполнили песни DIO

26 июн 2010 : 		 Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX вспоминают DIO

21 июн 2010 : 		 WENDY DIO о раковом фонде "Ronnie James Dio Stand Up And Shout"

19 июн 2010 : 		 32-минутный трибьют DIO

18 июн 2010 : 		 Жена/менеджер DIO критикует «трибьют-проекты», наживающиеся на смерти её мужа

17 июн 2010 : 		 GLENN HUGHES, JORN LANDE выступят на концерте, посвящённом RONNIE JAMES'у DIO

11 июн 2010 : 		 Альбом DIO вернулся в чарты

2 июн 2010 : 		 Подборка фото с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO

1 июн 2010 : 		 Репортаж с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO

28 май 2010 : 		 Два концерта в память о RONNIE JAMES DIO пройдут осенью?

27 май 2010 : 		 TRACY G. о смерти DIO

25 май 2010 : 		 WENDY DIO ответила баптистской церкви

20 май 2010 : 		 SIMON WRIGHT о смерти DIO

17 май 2010 : 		 DIO умер...

5 май 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO: "Еще будут туры, музыка и много магии!"

30 мар 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO: «Рак, я отделаюсь от тебя»

17 мар 2010 : 		 WENDY DIO отрицает обвинения в адрес мужа в том, что тот использует вокальные подложки

22 фев 2010 : 		 Новый бокс-сет от DIO

15 янв 2010 : 		 RONNIE JAMES DIO прошёл третий курс химиотерапии

22 дек 2009 : 		 RONNIE JAMES DIO: «Я хочу поблагодарить всех!»

8 дек 2009 : 		 RONNIE JAMES DIO ошеломлён поддержкой фэнов

25 ноя 2009 : 		 У RONNIE JAMES DIO рак желудка

19 ноя 2009 : 		 Ronnie James Dio госпитализирован

27 июл 2009 : 		 DIO против DIO

22 июн 2009 : 		 Альбом DIO "Killing The Dragon" переиздан на виниле

13 апр 2009 : 		 RONNIE JAMES DIO пишет биографию

15 мар 2009 : 		 Сборник DIO получил золотой статус

14 апр 2006 : 		 Ronnie James Dio не собирается возвращаться в BLACK SABBATH

28 мар 2006 : 		 DIO: Craig Goldy снова в строю

15 мар 2006 : 		 Бывшего басиста DIO арестовали за вождение в нетрезвом состоянии

11 мар 2006 : 		 DIO сочиняет новый альбом и выпускает концертник с классическим материалом

20 фев 2006 : 		 Концертный диск DIO 'Holy Diver Live' выйдет в апреле

4 окт 2005 : 		 Гитарист DOUG ALDRICH снова с DIO

10 сен 2005 : 		 DIO: архивный DVD "We Rock" выйдет в октябре

11 июл 2005 : 		 DIO подготовил специальную программу для турне по России

25 июн 2005 : 		 DIO приступит к работе только в следующем году

11 сен 2002 : 		 Концерт DIO в России отменен

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|||| 26 июл 2017

Голограмма DIO едет в тур

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Детище Eyellusion, голограмма DIO, поедет в первый европейский тур, получивший название "Dio Returns: The World Tour", а аккомпанировать ей будут Simon Wright, Craig Goldy, Scott Warren, Bjorn Englen (YNGWIE MALMSTEEN), а также Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN) и Oni Logan (LYNCH MOB).

Даты:

Nov. 30 - Helsinki, Finland @ The Circus
Dec. 03 - Stockholm, Sweden @ Fryshuset
Dec. 04 - Oslo, Norway @ Rockefeller Music Hall
Dec. 06 - Warsaw, Poland @ Progresja
Dec. 13 - Barcelona, Spain @ Bikini
Dec. 15 - Santander, Spain @ Escenario Santander
Dec. 17 - Bucharest, Romania @ Arelene Romane
Dec. 20 - Antwerp, Belgium @ Trix
Dec. 21 - Tilburg, Netherlands @ 013

RONNIE JAMES DIO Hologram To Embark On 'Dio Returns' World Tour; First Dates Announced






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

WarSong
26 июл 2017, 22:44		А голограмму Честера сделают?

RomV
26 июл 2017, 23:16		Блин :D Зашёл в новость, чтоб написать тот же комент


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