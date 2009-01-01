26 июл 2017



Голограмма DIO едет в тур Детище Eyellusion, голограмма DIO, поедет в первый европейский тур, получивший название "Dio Returns: The World Tour", а аккомпанировать ей будут Simon Wright, Craig Goldy, Scott Warren, Bjorn Englen (YNGWIE MALMSTEEN), а также Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, YNGWIE MALMSTEEN) и Oni Logan (LYNCH MOB).



Даты:



Nov. 30 - Helsinki, Finland @ The Circus

Dec. 03 - Stockholm, Sweden @ Fryshuset

Dec. 04 - Oslo, Norway @ Rockefeller Music Hall

Dec. 06 - Warsaw, Poland @ Progresja

Dec. 13 - Barcelona, Spain @ Bikini

Dec. 15 - Santander, Spain @ Escenario Santander

Dec. 17 - Bucharest, Romania @ Arelene Romane

Dec. 20 - Antwerp, Belgium @ Trix

Dec. 21 - Tilburg, Netherlands @ 013















+1 -6



( 2 ) просмотров: 804

