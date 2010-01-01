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Фотокнига о RONNIE JAMES DIO выйдет зимой 7 декабря состоится релиз фотокниги о RONNIE JAMES'е DIO "A Life In Vision", основой для которой стали снимки американского фотографа Frank'a White'а, сделанные начиная с первого визита RAINBOW в 1975 году и заканчивая 2009 годом, всего за несколько месяцев до смерти вокалиста. За эти годы Frank White много снимал его в США и Европе, в книгу также войдут его заметки о взаимоотношениях с музыкантом.















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