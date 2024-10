сегодня



Почему провалился реюнион KINGDOM COME?



Гитарист KINGDOM COME Danny Stag в недавнем интервью Rock Interview Series ответил на вопрос, были ли какие-то попытки собрать оригинальный состав:



«В 2014 году мы все согласились снова собрать оригинальную пятёрку. Дошло до того, что у нас появился агент, были организованы концерты, и мы собирались начать репетировать в Лос-Анджелесе. Lenny прилетел из Германии, мы провели одну репетицию, и все пошло прахом, потому что Джеймс [Коттак, барабанщик KINGDOM COME] должен был вернуться, чтобы играть с SCORPIONS. SCORPIONS сказали Джеймсу: "Мы сворачиваем свою деятельность. Теперь мы даём всего 50 или 60 концертов в год". И Klaus знал, что Джеймс говорил о том, чтобы снова собрать KINGDOM COME, и он знал, что на это есть запрос. Это была мечта Джеймса — ушедший участник, как ни странно, хотел собрать группу снова. Джеймс всегда любил группу. Он любил Johnny [B. Frank], Rick'a [Steier] и меня, мы все были хорошими друзьями. И вот что произошло: SCORPIONS сказали: "Да, Джеймс, ты можешь выступить с KINGDOM COME с нашего благословения. Только не должно быть пересекающихся концертов. Если у нас будет шоу, не организовывай концерт [KINGDOM COME] ни на одну из дат, когда будет шоу SCORPIONS. И ты всё равно получишь ту же зарплату". Ему не пришлось бы менять свой контракт или что-то ещё. Они просто сказали: "Если ты хочешь сыграть несколько дней с KINGDOM COME, это здорово". Так мы и собирались поступить. Потом Klaus'у сделали операцию на колене. Он был в больнице, и он не пьёт. Он лежал в больнице, его пичкали обезболивающими, и у него изменилось мнение — он сказал Джеймсу, что он на это не согласен. А мы уже начали действовать. Да, они сказали: "Мы запишем ещё одну пластинку". Помните, как SCORPIONS уходили из группы около шести раз за последние 10 лет? Это был один из тех случаев. И они сказали: "Ты должен вернуться. Мы собираемся в студию и устраиваем турне". И у Джеймса не было выбора. Он не хотел выбрасывать на ветер кучу денег и портить жизнь группе. Поэтому он сказал: "Извините, ребята. Мы не можем этого сделать". Он был в слезах. Ему было очень плохо. И Lenny отправился домой, в Германию».







+0 -2



просмотров: 390