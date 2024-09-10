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Kingdom Come

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|||| 10 сен 2024

KINGDOM COME готовят новый материал



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Вокалист KINGDOM COME Ezekiel "Zeke" Kaplan в недавнем интервью рассказал о том, как оказался в группе:

«В декабре, в районе Рождества прошлого года, со мной связался один мой знакомый, который, как оказалось, знает пару ребят из KINGDOM COME. Полагаю, они искали нового вокалиста, и он знал, что я пою, и решил, что я отлично им подойду. Так что он связался со мной. А на следующий день он назначил импровизированное прослушивание с менеджером и участниками KINGDOM COME. И мне пришлось выучить "Get It On" прямо на месте.

Мы порепетировали, исполнили несколько песен, а вскоре после этого со мной связались и сказали: "Мы хотим, чтобы ты выучил все песни. Мы думаем, что ты нам подходишь". И всё пошло как по маслу. Моё первое выступление с ними состоялось в марте этого года».

Он рассказал, что он был знаком с KINGDOM COME по работе в музыкальных магазинах в течение долгого времени:

«Я помню, как продавал их пластинки, а на обложке винила был очень крутой шрифт. И я знал, что эти первые две пластинки были классикой. Я слышал синглы. Но я не был знаком с целыми альбомами. Так что я действительно познакомился со всей музыкой за те недели, что готовился к этим концертам, и я понял, что это очень крутой, оригинальный классический рок, когда все были очень слащавыми и ориентированными на блюз. И мне это очень понравилось, это подходит моему голосу. Я вырос на классическом роке, на Roger Daltrey [THE WHO] и Robert Plant [LED ZEPPELIN] Поэтому я смог попасть в те ноты, которые безумно сложны, честно говоря. Вокальные партии Lenny Wolf, пожалуй, самые сложные из всех, что мне приходилось петь. Его диапазон выходит за рамки Plant'a, честно говоря. Но не знаю. Думаю, я справляюсь».

Он добавил, что KINGDOM COME уже работают над новой музыкой и предварительно планируют презентовать её, когда группа вернётся к гастролям в конце этого месяца.

«Мы довольно быстро отправились в студию. Danny Stag и J.B. Frank написали несколько песен, которые планировали сделать материалом KINGDOM COME, но не успели. Мы вернулись в студию и поработали над этим материалом, переработали его для более современного звучания, и совсем недавно я записал вокал для некоторых из этих треков. И мы очень хотим презентовать их, надеюсь, в сентябре — таков план — на шоу, которое мы запланировали».




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10 сен 2024
Z
Zoran9999
БРАВО!!!!!

просмотров: 292

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