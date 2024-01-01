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Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Я больше не плачу из-за рака»



Tim Commerford в новом интервью поведал о своей борьбе с раком простаты, с которым он борется уже около трех лет:



«Мне 56, и я чувствую себя хорошо. У меня рак, и я больше не плачу по этому поводу. Это очень важный прогресс для меня. А в сочетании с тем, что я играю в группе, горжусь ею и бросаю себе вызов, я чувствую, что моя жизнь сейчас полна, и мне это нравится».



На вопрос о том, как продвигается его борьба с раком, он сказал:



«У меня он есть. Так случается. И люди иногда спрашивают: «Он прошел?». А рак — всё равно, рак кожи у вас, рак простаты или рак легких, и, допустим, если вы пройдете курс лечения и рак перейдет в стадию ремиссии, вы никогда не сможете сказать: «Круто, всё прошло. Всё прошло. Я больше не буду болеть». Она всегда будет у вас внутри. Это «темный пассажир», которого вы носите с собой, о котором вы беспокоитесь, должны регулярно проходить обследования и тому подобные процедуры. Так что рак всегда с вами.



Был примерно двухлетний период, когда я не смог бы дать такое интервью, потому что был слишком эмоционален. Если бы вы спросили меня о раке, я бы начал плакать, и это было самым тяжелым. Это было тяжелее, чем всё лечение или что-то еще. Я думал: "Ого, неужели я теперь буду плакать везде, куда бы я ни пошел? Неужели так теперь и будет всегда?" И в итоге, поскольку я остаюсь в форме, я горжусь этим, я делаю много упражнений и остаюсь в очень хорошей форме, я считаю, что для 56-летнего человека я очень хорош. Для человека, больного раком, я ощущаю себя просто отлично. И эти две составляющие придали мне сил.



Раньше я знал одного мужика. Мне сделали операцию на плече, и доктор сказал: «Ваше правое плечо будет на 75 процентов сильнее, чем левое», а тот человек, которого я знал, он уже пожилой, сказал: «Слушай, ты можешь тренировать его на 200 процентов больше, чем раньше, и оно всё равно будет на лишь на 125 процентов сильнее, чем раньше». Вот так я и живу. Теперь я болею раком, выхожу на улицу, бросая себе физический и творческий вызов. И это придало мне сил — быть способным болеть раком и делать такие вещи — я горжусь этим. И я превратил эту негативную ситуацию, которая заставляла меня плакать, в то, чем я горжусь и к чему стремлюсь сейчас. Рак поможет мне жить дольше? Вряд ли, но я стану на 200 процентов сильнее, а там посмотрим».







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