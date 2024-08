сегодня



Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли



Wes Scantlin был остановлен за нарушение правил дорожного движения в Бербанке, штат Калифорния 31 июля, и его попросили выйти из машины, когда полиция поняла, что на него выписан ордер за предыдущее правонарушение, связанное с хранением оружия в аэропорту. Музыкант отказался покинуть свой Hummer H2 даже после того, как для переговоров был вызван кризисный переговорщик, и полицейским пришлось применить перцовый баллончик, чтобы заставить Scantlin выйти. Когда даже перцовый баллончик не помог, около 4:00 утра была вызвана группа специального вооружения и тактики (SWAT) полицейского департамента Бербанка, которая разбила окно машины и "выстрелила нелетальными перцовыми шариками", чтобы заставить музыканта покинуть свой джип и сдаться.









Puddle of Mudd's Wes Scantlin Arrested After Standoff With SWAT | Click to read more 👇 https://t.co/UYGjt6HcT0





