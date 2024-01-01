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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 74
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Новая песня OPETH 31
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Puddle of Mudd

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4 авг 2024 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли

28 фев 2024 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

11 дек 2023 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD думает о кантри

9 сен 2023 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

12 июл 2023 : 		 Новая песня PUDDLE OF MUDD

24 фев 2023 : 		 Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли

23 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о триумфальной кавер-версии NIRVANA

19 дек 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о новом материале

5 окт 2022 : 		 Новый альбом PUDDLE OF MUDD выйдет в этом году

8 сен 2022 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

29 май 2022 : 		 Альбом PUDDLE OF MUDD почти готов

28 апр 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS — о кавер-версии NIRVANA от PUDDLE OF MUDD

23 апр 2022 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Каждый день в пандемию я писал»

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от PUDDLE OF MUDD

23 ноя 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD поругался со светотехником

25 окт 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о чиках

22 окт 2021 : 		 PUDDLE OF MUDD думают о записи

23 авг 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD — о важности вакцинации

12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

27 июн 2021 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD готов написать

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист PUDDLE OF MUDD судится с больницей

20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

9 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Я в команде Бога!»

7 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD выбирает любимую гранж-группу

23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD

29 май 2020 : 		 Стрим от PUDDLE OF MUDD
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Вокалиста PUDDLE OF MUDD вновь приняли



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Wes Scantlin был остановлен за нарушение правил дорожного движения в Бербанке, штат Калифорния 31 июля, и его попросили выйти из машины, когда полиция поняла, что на него выписан ордер за предыдущее правонарушение, связанное с хранением оружия в аэропорту. Музыкант отказался покинуть свой Hummer H2 даже после того, как для переговоров был вызван кризисный переговорщик, и полицейским пришлось применить перцовый баллончик, чтобы заставить Scantlin выйти. Когда даже перцовый баллончик не помог, около 4:00 утра была вызвана группа специального вооружения и тактики (SWAT) полицейского департамента Бербанка, которая разбила окно машины и "выстрелила нелетальными перцовыми шариками", чтобы заставить музыканта покинуть свой джип и сдаться.

Puddle of Mudd's Wes Scantlin Arrested After Standoff With SWAT | Click to read more рџ‘‡ https://t.co/UYGjt6HcT0






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