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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 33
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Puddle of Mudd

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12 июл 2021 : 		 Новое видео PUDDLE OF MUDD

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20 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сижу, сочиняю тексты»

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23 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PUDDLE OF MUDD
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Вокалиста PUDDLE OF MUDD опять приняли



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По сообщению TMZ, вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin был арестован в начале прошлой недели после того, как предположительно вступил в физическую перепалку со своей девушкой.

Полиция была вызвана в квартиру в Торрансе, штат Калифорния, около 3:00 во вторник, 11 марта. Пообщавшись с музыкантом и его девушкой, полицейские установили, что пара вступила в словесную перепалку, которая, предположительно, перешла в физическую. Кроме того, у 52-летнего музыканта было обнаружено небольшое количество запрещенного вещества.

По данным Информационного центра для заключенных шерифа округа Лос-Анджелес, Scantlin был арестован в 4:01 утра и помещен в камеру в 5:12 утра. Ему были предъявлены обвинения в бытовом насилии и хранении запрещенных веществ. По состоянию на утро субботы он оставался в тюрьме округа Лос-Анджелес, а залог за него был установлен в размере 90 000 долларов.




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24 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Мне кажется, он когда-нибудь нарвется на кого-то с оружием и будет успокоен навсегда

просмотров: 253

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