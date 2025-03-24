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Вокалиста PUDDLE OF MUDD опять приняли



По сообщению TMZ, вокалист PUDDLE OF MUDD Wes Scantlin был арестован в начале прошлой недели после того, как предположительно вступил в физическую перепалку со своей девушкой.



Полиция была вызвана в квартиру в Торрансе, штат Калифорния, около 3:00 во вторник, 11 марта. Пообщавшись с музыкантом и его девушкой, полицейские установили, что пара вступила в словесную перепалку, которая, предположительно, перешла в физическую. Кроме того, у 52-летнего музыканта было обнаружено небольшое количество запрещенного вещества.



По данным Информационного центра для заключенных шерифа округа Лос-Анджелес, Scantlin был арестован в 4:01 утра и помещен в камеру в 5:12 утра. Ему были предъявлены обвинения в бытовом насилии и хранении запрещенных веществ. По состоянию на утро субботы он оставался в тюрьме округа Лос-Анджелес, а залог за него был установлен в размере 90 000 долларов.







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