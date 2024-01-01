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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 27
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 25
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 19
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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 27
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 25
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 19
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
[= ||| все новости группы



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Soilwork

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2 окт 2024 : 		 Новое видео SOILWORK

5 дек 2023 : 		 Цифровой сингл SOILWORK

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SOILWORK

15 авг 2023 : 		 Винил SOILWORK выйдет осенью

3 июл 2023 : 		 Альбом SOILWORK выйдет на виниле

13 мар 2023 : 		 SOILWORK нашли гитариста

6 фев 2023 : 		 Демонстрационное видео от SOILWORK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления SOILWORK

18 сен 2022 : 		 Вокалист SOILWORK — о гитаристе группы

16 сен 2022 : 		 Nuclear Blast о смерти гитариста SOILWORK

16 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH — о смерти гитариста SOILWORK

14 сен 2022 : 		 Умер гитарист SOILWORK

19 авг 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

15 июл 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 июн 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

13 май 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 янв 2022 : 		 SOILWORK нашли басиста

27 дек 2021 : 		 После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа

29 сен 2021 : 		 SOILWORK выпустят альбом в 2022 году

8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»

4 июн 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK
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|||| сегодня

Новое видео SOILWORK



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"Spirit Of No Return", новое видео группы SOILWORK, доступно для просмотра ниже.




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