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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
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Soilwork

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11 ноя 2024 : 		 Вокалист SOILWORK о новом материале

2 окт 2024 : 		 Новое видео SOILWORK

5 дек 2023 : 		 Цифровой сингл SOILWORK

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SOILWORK

15 авг 2023 : 		 Винил SOILWORK выйдет осенью

3 июл 2023 : 		 Альбом SOILWORK выйдет на виниле

13 мар 2023 : 		 SOILWORK нашли гитариста

6 фев 2023 : 		 Демонстрационное видео от SOILWORK

4 ноя 2022 : 		 Видео с выступления SOILWORK

18 сен 2022 : 		 Вокалист SOILWORK — о гитаристе группы

16 сен 2022 : 		 Nuclear Blast о смерти гитариста SOILWORK

16 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH — о смерти гитариста SOILWORK

14 сен 2022 : 		 Умер гитарист SOILWORK

19 авг 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

15 июл 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 июн 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

13 май 2022 : 		 Новое видео SOILWORK

17 янв 2022 : 		 SOILWORK нашли басиста

27 дек 2021 : 		 После похвалы Бога Металла вокалист SOILWORK рыдал два часа

29 сен 2021 : 		 SOILWORK выпустят альбом в 2022 году

8 дек 2020 : 		 Вокалист SOILWORK: «Многие группы не переживут COVID-19»

4 дек 2020 : 		 16-минутное видео от SOILWORK

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SOILWORK

23 окт 2020 : 		 Новое видео SOILWORK

24 авг 2020 : 		 Фронтмен SOILWORK на новом треке NEON

30 июл 2020 : 		 SOILWORK: «Ещё один готов...»
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Вокалист SOILWORK о новом материале



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Björn "Speed" Strid в недавнем интервью ответил на вопрос, насколько новый сингл "Spirit Of No Return", вышедший в прошлом месяце, отражает будущую пластинку:

«Ну, трудно сказать. Я к тому, что в этот раз мы решили подойти к делу довольно осторожно, потому что мы через многое прошли, как вы, я уверен, знаете. К нам официально присоединился Simon, он отличный парень и фантастический гитарист. Он играет с нами вживую уже довольно долгое время, но он внес свой вклад в создание нашей новой песни, и в ней есть немного больше трэша, больше корней SOILWORK, но в то же время она сочетается с более современными элементами, которыми мы славимся. Сложно сказать, куда именно мы двинемся, но я бы сказал, что звучание будет чуть более металлическим, что бы это ни значило, но я также ощущаю, что мы открыли для себя столько удивительных вещей, когда записывали [EP 2020 года] «A Whisp Of The Atlantic», с «Verkligheten» [2019] и с «Övergivenheten» [2022], и эти элементы мы хотим взять с собой. Но я также думаю, что, возможно, есть и старые идеи, которые мы хотим пересмотреть и снова вернуть. И я уверен, что в новом сингле больше металлических ноток, но мы продолжаем развиваться, а я никогда не хочу скатываться к каким-то клише или пытаться повторить что-то. Так что мне, как и вам, интересно, куда мы двинемся. Но я полагаю, что эта песня может дать вам небольшой намек на то, в каком направлении мы движемся. Мы всегда стараемся экспериментировать. Но пока рано говорить о том, будет ли в ближайшее время полноценный альбом. Мы подходим к делу не спеша. Мы уже близки к тому, чтобы начать сочинять новые песни. И, возможно, это произойдет во время текущего тура. У меня тут есть гитары. Так что кто знает, что произойдет?!»




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