Вокалист SOILWORK о новом материале



Björn "Speed" Strid в недавнем интервью ответил на вопрос, насколько новый сингл "Spirit Of No Return", вышедший в прошлом месяце, отражает будущую пластинку:



«Ну, трудно сказать. Я к тому, что в этот раз мы решили подойти к делу довольно осторожно, потому что мы через многое прошли, как вы, я уверен, знаете. К нам официально присоединился Simon, он отличный парень и фантастический гитарист. Он играет с нами вживую уже довольно долгое время, но он внес свой вклад в создание нашей новой песни, и в ней есть немного больше трэша, больше корней SOILWORK, но в то же время она сочетается с более современными элементами, которыми мы славимся. Сложно сказать, куда именно мы двинемся, но я бы сказал, что звучание будет чуть более металлическим, что бы это ни значило, но я также ощущаю, что мы открыли для себя столько удивительных вещей, когда записывали [EP 2020 года] «A Whisp Of The Atlantic», с «Verkligheten» [2019] и с «Övergivenheten» [2022], и эти элементы мы хотим взять с собой. Но я также думаю, что, возможно, есть и старые идеи, которые мы хотим пересмотреть и снова вернуть. И я уверен, что в новом сингле больше металлических ноток, но мы продолжаем развиваться, а я никогда не хочу скатываться к каким-то клише или пытаться повторить что-то. Так что мне, как и вам, интересно, куда мы двинемся. Но я полагаю, что эта песня может дать вам небольшой намек на то, в каком направлении мы движемся. Мы всегда стараемся экспериментировать. Но пока рано говорить о том, будет ли в ближайшее время полноценный альбом. Мы подходим к делу не спеша. Мы уже близки к тому, чтобы начать сочинять новые песни. И, возможно, это произойдет во время текущего тура. У меня тут есть гитары. Так что кто знает, что произойдет?!»







