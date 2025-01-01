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Новый SOILWORK только в 2026



В рамках недавней беседы с Björn'ом "Speed" Strid'ом у него спросили, как идут дела с новым материалом SOILWORK:



«Ну, мы постепенно подходим к написанию песен для нового альбома. [2025] будет в основном посвящен THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, но в промежутках мы начнем писать новый альбом SOILWORK. Так что мне так же любопытно, как и вам, собирался сказать я. Но, да, это будет отличный материал. Я действительно с нетерпением жду. И я думаю, что мы сможем выпустить новый альбом весной 26-го года, предположительно».







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