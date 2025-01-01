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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 63
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 29
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Lynyrd Skynyrd

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LYNYRD SKYNYRD на Frontiers Music Srl



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Frontiers Music Srl сообщили о заключении контракта с группой LYNYRD SKYNYRD и первым релизом на новом лейбле станет выпуск концертного альбома "Celebrating 50 Years - Live At The Ryman", записанного в Нашвилле в 2022 году.

Johnny Van Zant: «50 лет LYNYRD SKYNYRD... Вау! Мы так благодарны преданным поклонникам за их поддержку на протяжении всех лет переходов и потерь. В прошлом году мы потеряли великого мистера Гэри Россингтона. Мы не знали, что сможем запечатлеть его последнее выступление с нами. Это горько, но какое особенное было место для его финального выступления, мать музыки — The Ryman Auditorium!

Это был особенный вечер с невероятно талантливыми гостями, когда мы чествовали культовую музыкальность SKYNYRD. Мы так благодарны Ryman и всем тем, кто приложил столько усилий, чтобы этот проект стал реальностью! Это навсегда останется в наших сердцах, и мы так счастливы, что можем поделиться этим со Skynyrd Nation».

«Немногие группы оказали столь сильное влияние на рок-музыку, как LYNYRD SKYNYRD», — заявил Серафино Перуджино, президент и генеральный директор Frontiers Label Group. «Для нас большая честь работать с таким культовым именем, и мы не можем дождаться, когда сможем представить поклонникам нечто действительно особенное».

Том Липски, глава A&R в Северной Америке Frontiers Label Group, добавил: «Гэри Россингтон поразил мир своим авторством и вдохновлял нас на протяжении десятилетий со сцены. Для нас большая честь донести слова и музыку LYNYRD SKYNYRD до поклонников во время последнего выступления Гэри в окружении его семьи LYNYRD SKYNYRD, ведь вместе они подарили незабываемый концерт в The Ryman!»

Росс Шиллинг из Vector Management: «Мы рады представить поклонникам 50 лет SKYNYRD. Семья Россингтонов посчитала важным поделиться последним выступлением Гэри со всеми. Это был особенный вечер с невероятно талантливыми приглашенными артистами, посвященный культовым песням SKYNYRD в материнской церкви музыки, The Ryman Auditorium".




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