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Lynyrd Skynyrd

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LYNYRD SKYNYRD планируют выпуск концертного релиза



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Johnny Van Zant в недавнем интервью Mark Strigl так ответил на вопрос о том, есть ли шансы на то, что LYNYRD SKYNYRD выпустят новую музыку:

«Первое, что мы готовим к выходу... Со SKYNYRD много чего происходит, но последний концерт Гэри был записан в Ryman Auditorium в Нашвилле [в ноябре 2022 года]. И мы выпустим его на CD, виниле и DVD, я уверен, возможно, в начале года. И знаете что? У меня только что была встреча, чувак. Мы обсуждаем один фильм. И да, есть много песен, которые я, [гитарист LYNYRD SKYNYRD] Rickey [Medlocke] и Гэри написали, и которые, к сожалению, мы так и не записали. И мы в последнее время возвращаемся и ищем их. Гэри был мастером хранить маленькие кассеты. Несмотря ни на что, даже учитывая, что у него была голосовая почта на телефоне, он приносил кассетный плеер - он был единственный человек, у кого он еще оставался. Так что его жена и дочери дали нам коробку с материалами, которые он хранил. И вот мы перебираем их. Мы еще не всё просмотрели. Но, может быть, когда-нибудь в будущем я подумаю о том, чтобы собрать всех этих артистов, которые любили Гэри и любили SKYNYRD, пригласить их и устроить целый праздник в его честь. И кто знает? Может быть, мы напишем что-нибудь новое».




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