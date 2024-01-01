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Гитарист LYNYRD SKYNYRD: «Мы не трибьют-группа!»



Гитарист LYNYRD SKYNYRD Rickey Medlocke в недавней беседе обсудил решение коллектива продолжать деятельность несмотря на смерть Гэри Россингтона:



«Мы часто слышим: «О, это не что иное, как трибьют-группа». Так говорили даже тогда, когда Гэри был еще жив. Но вот как я на это смотрю. У нас есть младший брат оригинального певца [Johnny Van Zant], который проработал в группе почти 37 лет. У нас есть я. Это мой второй опыт работы с группой, и я был в оригинальном составе SKYNYRD, том, с которого и началась история. И у нас был Гэри, один из основателей. Поэтому мы, трое парней, стоящих впереди, отвечаем: «Нет, нет, нет, нет, нет, нет».



Трибьют-группа — это группа посторонних людей, которые любят играть каверы и однажды решают, что станут трибьют-группой LYNYRD SKYNYRD. На YouTube их тонна. Когда вы приходите посмотреть на LYNYRD SKYNYRD, когда вы приходите посмотреть на нас, это полный комплект оригинального звучания, настолько близкий, насколько вы вообще можете получить. Так что люди, сидящие за своими маленькими компьютерными клавиатурами и говорящие всякое дерьмо, могут нести это дерьмо сколько угодно. Мое слово - если вы можете сделать лучше меня, выйдите на сцену. Понимаете, о чем я? Давай. Давай. Потому что мы с Johnny обещали Гэри — Гэри взял с нас обещание, что мы никогда, никогда не позволим забыть о целостности группы и ее музыкальной истории. Просто внезапно его не стало, группа исчезла, и вы можете услышать ее по радио время от времени, или люди собираются на барбекю и включают эту музыку, или что-то еще. Мы получили так много комментариев, писем, записок, электронных писем, текстовых сообщений, и единственным решающим фактором было: «Пожалуйста, пусть это не будет концом». Что ж, хорошо.



Если вы действительно задумаетесь об этом, то только Mick Jagger и Keith Richards — единственные оригинальные участники THE ROLLING STONES. Я к тому, что Ron Wood уже давно в составе, но только Mick Jagger и Keith Richards единственные оригинальные ребята. И сейчас с ними играют разные музыканты.



Так что, это наша работа. Мы играем музыку. Это то, что мы делаем. И знаете что? Нет ничего лучше, чем стоять на сцене, смотреть на зрителей и видеть их лица. Они счастливы. Они забыли о своих проблемах, о своем брюзжании, они забыли о мировом кризисе. Они находятся в настоящем мгновении, и им это нравится!»







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