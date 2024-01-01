Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 17
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Новое видео NILE 14
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
*Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам 12
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 17
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
[= ||| все новости группы



*

Lynyrd Skynyrd

*



5 июн 2024 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD: «Мы не трибьют-группа!»

6 апр 2024 : 		 RICKEY MEDLOCKE допускает появление нового альбома LYNYRD SKYNYRD

12 мар 2024 : 		 У LYNYRD SKYNYRD есть нереализованные песни

28 дек 2023 : 		 Почему LYNYRD SKYNYRD решили продолжать?

6 дек 2023 : 		 Дом гитариста LYNYRD SKYNYRD выставлен на продажу

21 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза ARTIMUS PYLE

9 ноя 2023 : 		 Новая остринка от LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2023 : 		 ARTIMUS PYLE выпустит альбом дуэтов классики LYNYRD SKYNYRD

22 сен 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNYRD SKYNYRD?

5 авг 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD передумали выходить на пенсию

2 авг 2023 : 		 Новый сборник LYNYRD SKYNYRD выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность

1 июл 2023 : 		 Видео с последнего концерта Гэри Россингтона

5 апр 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD решили продолжать

3 апр 2023 : 		 SLASH и BILLY GIBBONS почтили память участника LYNYRD SKYNYRD

14 мар 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD почтили память Гари Россингтона

7 мар 2023 : 		 Музыканты — о смерти гитариста LYNYRD SKYNYRD

6 мар 2023 : 		 Умер гитарист LYNYRD SKYNYRD

28 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD

17 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN исполнил трек LYNYRD SKYNYRD

24 авг 2021 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD вернулся в строй

26 июл 2021 : 		 Гитаристу LYNYRD SKYNYRD провели операцию на сердце

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

16 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

3 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

18 фев 2021 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист LYNYRD SKYNYRD: «Мы не трибьют-группа!»



zoom
Гитарист LYNYRD SKYNYRD Rickey Medlocke в недавней беседе обсудил решение коллектива продолжать деятельность несмотря на смерть Гэри Россингтона:

«Мы часто слышим: «О, это не что иное, как трибьют-группа». Так говорили даже тогда, когда Гэри был еще жив. Но вот как я на это смотрю. У нас есть младший брат оригинального певца [Johnny Van Zant], который проработал в группе почти 37 лет. У нас есть я. Это мой второй опыт работы с группой, и я был в оригинальном составе SKYNYRD, том, с которого и началась история. И у нас был Гэри, один из основателей. Поэтому мы, трое парней, стоящих впереди, отвечаем: «Нет, нет, нет, нет, нет, нет».

Трибьют-группа — это группа посторонних людей, которые любят играть каверы и однажды решают, что станут трибьют-группой LYNYRD SKYNYRD. На YouTube их тонна. Когда вы приходите посмотреть на LYNYRD SKYNYRD, когда вы приходите посмотреть на нас, это полный комплект оригинального звучания, настолько близкий, насколько вы вообще можете получить. Так что люди, сидящие за своими маленькими компьютерными клавиатурами и говорящие всякое дерьмо, могут нести это дерьмо сколько угодно. Мое слово - если вы можете сделать лучше меня, выйдите на сцену. Понимаете, о чем я? Давай. Давай. Потому что мы с Johnny обещали Гэри — Гэри взял с нас обещание, что мы никогда, никогда не позволим забыть о целостности группы и ее музыкальной истории. Просто внезапно его не стало, группа исчезла, и вы можете услышать ее по радио время от времени, или люди собираются на барбекю и включают эту музыку, или что-то еще. Мы получили так много комментариев, писем, записок, электронных писем, текстовых сообщений, и единственным решающим фактором было: «Пожалуйста, пусть это не будет концом». Что ж, хорошо.

Если вы действительно задумаетесь об этом, то только Mick Jagger и Keith Richards — единственные оригинальные участники THE ROLLING STONES. Я к тому, что Ron Wood уже давно в составе, но только Mick Jagger и Keith Richards единственные оригинальные ребята. И сейчас с ними играют разные музыканты.

Так что, это наша работа. Мы играем музыку. Это то, что мы делаем. И знаете что? Нет ничего лучше, чем стоять на сцене, смотреть на зрителей и видеть их лица. Они счастливы. Они забыли о своих проблемах, о своем брюзжании, они забыли о мировом кризисе. Они находятся в настоящем мгновении, и им это нравится!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 43

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом