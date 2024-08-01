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Гитарист LYNYRD SKYNYRD о новой музыке



RICKEY MEDLOCKE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли шанс на новую музыку от LYNYRD SKYNYRD:



«Наверное, я могу сказать больше и выложить всё как на духу. Мы с Johnny [Van Zant, вокалистом LYNYRD SKYNYRD] разговаривали, наверное, ещё до конца прошлого года и обсуждали возможность записи новой пластинки LYNYRD SKYNYRD в качестве дани уважения Гэри [Россингтону, гитаристу LYNYRD SKYNYRD]. Прошло уже около полутора лет с тех пор, как Гэри скончался. Мы почувствовали, что у нас есть песни, которые были написаны за те годы, что он был с нами. И у нас есть около двух десятков законченных, незаконченных, полузаконченных песен, в работе над которыми он принимал участие. Очень интересно слушать эти старые записи, где Гэри говорит на заднем плане, а мы все смеёмся и веселимся. Даже Хьюи Томассон [гитарист] есть на них. Итак, забегая вперёд, скажу, что нам стало понятно, что мы сможем записать альбом SKYNYRD. И я надеюсь, что после этого тура [лето/осень 2024 года] SKYNYRD займутся делом, а мы сосредоточимся на материале и посмотрим, что у нас получится».



Он отметил, что «взволнован» перспективой создания нового альбома LYNYRD SKYNYRD:



«После пребывания в этой группе, а это мой второй приход в неё, и после того, как мы провели под брендом LYNYRD SKYNYRD более 30 лет, я думаю, что это необходимо и востребовано. Мы должны выпускать новую музыку, как мы это делали все последние годы, с тех пор как я вернулся в группу. Начиная с 1996-го года мы записали альбом LYNYRD SKYNYRD "Twenty", и вот сегодня мы готовимся выпустить ещё одну пластинку, и я очень рад этому. И это, по сути, дань уважения Гэри, потому что мы включим в неё много песен, которые он написал в соавторстве. Я действительно с нетерпением жду этого. Очень жду. Не так много людей могут сказать, что они до сих пор являются участниками невероятной классической группы, которая прошла через всё, через что прошли LYNYRD SKYNYRD, и всё равно в конце осталась в строю. Когда Гэри вернул меня в группу, я пообещал ему, что буду в ней до тех пор, пока не будет сыграна последняя нота "Free Bird". И вот я здесь».







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