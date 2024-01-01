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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 35
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
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Babymetal

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21 июн 2024 : 		 Новое видео BABYMETAL

9 июн 2024 : 		 Концертное видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY

23 май 2024 : 		 Новое видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY

24 окт 2023 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 авг 2023 : 		 TOM MORELLO в новом видео BABYMETAL

21 апр 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

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30 мар 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от BABYMETAL

24 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

20 фев 2023 : 		 Вокалистка BABYMETAL боялась публики

3 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 янв 2023 : 		 Новая песня BABYMETAL

18 ноя 2022 : 		 Новая песня BABYMETAL

8 ноя 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 окт 2022 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 окт 2022 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет весной

1 июл 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

1 апр 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

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Новое видео BABYMETAL



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Brand New Day feat. Tim Henson and Scott LePage, новое видео BABYMETAL, доступно для просмотра ниже.




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