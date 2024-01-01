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*Новое видео NIGHTWISH 31
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 26
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*METALLICA 14 раз первая 19
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Babymetal

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23 май 2024 : 		 Новое видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY

24 окт 2023 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 авг 2023 : 		 TOM MORELLO в новом видео BABYMETAL

21 апр 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

3 апр 2023 : 		 MOMOMETAL в BABYMETAL

30 мар 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

24 мар 2023 : 		 Видео с текстом от BABYMETAL

24 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

20 фев 2023 : 		 Вокалистка BABYMETAL боялась публики

3 фев 2023 : 		 Новое видео BABYMETAL

22 янв 2023 : 		 Новая песня BABYMETAL

18 ноя 2022 : 		 Новая песня BABYMETAL

8 ноя 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 окт 2022 : 		 Новое видео BABYMETAL

12 окт 2022 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет весной

1 июл 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

1 апр 2022 : 		 Концертное видео BABYMETAL

26 дек 2021 : 		 Концертные клипы BABYMETAL

26 окт 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL подарили металлу пару десятилетий»

17 окт 2021 : 		 Новое видео BABYMETAL

31 авг 2021 : 		 Новые NFT от BABYMETAL

30 июн 2021 : 		 Новый релиз BABYMETAL выйдет осенью

31 май 2021 : 		 ROB HALFORD не прочь повторить с BABYMETAL

29 апр 2021 : 		 NFT от BABYMETAL

16 апр 2021 : 		 Стрим от BABYMETAL

2 янв 2021 : 		 BABYMETAL отыграют десять концертов в Nippon Budokan
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|||| сегодня

Новое видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY



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"Ratatata", новое видео BABYMETAL и ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже.




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