сегодня



Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания



"Theory Of Mind", новый сольный альбом KIKO LOUREIRO, доступен для прослушивания ниже:



00:01 Borderliner

04:33 Out Of Nothing

08:35 Mind Rise

12:41 Talking Dreams

17:01 Blindfolded

21:26 Point Of No Return

25:57 Raveled

29:56 Lost In Seconds

34:20 The Other Side Of Fear

38:17 The Barefoot Queen

42:53 Finitude







+0 -0



просмотров: 280