KIKO LOUREIRO и MARTY FRIEDMAN поедут в совместный тур



KIKO LOUREIRO анонсировал даты выступлений в Бразилии в поддержку нового альбома Theory Of Mind:



«Хорошие новости, Бразилия! Я поеду вместе с моим замечательным другом и настоящей легендой гитары, Marty Friedman'ом! Тур Theory Of Mind вы определенно будете помнить всю жизнь!»



Даты:



May

30 - Recife/PE - Clube Internacional

31 - Fortaleza/CE - Armazém



June

1 - Belém/PA - Music Park

4 - Belo Horizonte/MG - Mister Rock

6 - Rio de Janeiro/RJ - Sacadura 154

7 - São Paulo/SP - Tokio Marine Hall

8 - Curitiba/PR - Ópera de Arame







