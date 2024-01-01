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Kiko Loureiro

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KIKO LOUREIRO о балансе между искусством и коммерцией



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KIKO LOUREIRO в подкасте Music Matters заявил, что создание музыки — это поиск баланса между подлинным самовыражением и коммерческими требованиями индустрии:

«Если вы посмотрите на музыкантов вокруг и послушаете их интервью, то поймёте, что это нечто большее, чем музыка. Ваша музыка — это отражение вашего жизненного опыта. Если вы можете проявить в ней себя — это нечто уникальное. Вы понимаете, что это ваш голос, что очень сложно в начале, но некоторые артисты могут сразу это понять. Некоторым нужно несколько альбомов, чтобы найти свой голос. Очень важно понять, кем ты являешься, чего ты хочешь, поверить и сделать это, а потом посмотреть, что получится. Именно так я поступал в группе. И если вы поговорите об этом с ребятами из ANGRA, они ответят так же. Если вы поговорите с Dave Mustaine'ом, вы увидите, что в его случае всё то же самое. Ничего не изменилось. Просто разный уровень. Музыкант мыслит категориями: "Давайте сделаем это", он испытывает волнение от создания музыки.

Я создавал музыку с Dave'ом, который появился в этом бизнесе на 10 лет раньше меня и достиг всего, чего только возможно себе представить. И у него до сих пор присутствует это волнение: "Я придумал название песни. Я придумал название альбома. Вот обложка". То есть всё осталось по-прежнему.

Быть артистом сложно. И чем старше ты становишься, — я думаю, MEGADETH с этим сталкиваются, старые компании с этим сталкиваются — люди постоянно сравнивают твои свежие работы с тем, что было раньше. Из серии: "Да, ты мне нравишься, Kiko, но вот тот альбом, который ты записал в 1990-х, лучше". MEGADETH, конечно же, будут исполнять песни с "Rust In Peace", будут исполнять "Peace Sells", сложно представлять публике что-то новое, ведь вы уже не тот же самый человек. Мне 52. Мне нравится тот Kiko, которому был 21 год, но я хочу показать, чем я занимаюсь сейчас. Поэтому люди всегда сравнивают. И когда они считают самого тебя в молодости твоим сегодняшним конкурентом, это просто безумие.

Я радуюсь, потому что могу показать своё развитие. Я знаю, что иногда фанаты хотят услышать старое творчество. Так что некоторым артистам приходится нелегко. Некоторые артисты попадают в ловушку: они просто играют то, что сочинили ещё 30 лет назад, и больше не рискуют. Ведь есть ещё и коммерческая сторона. Мы живём в капиталистическом обществе, поэтому если вы продаёте билеты и привозите команду из 50 человек, три автобуса и пять грузовиков, вам нужно заполнить залы людьми. Иначе вы не вернётесь. И потом, чтобы люди пришли на концерт, нужно их порадовать, так как многие думают: "Я хочу увидеть эту группу, я хочу увидеть, как они играют именно вот эту песню, которая мне нравится". Так что вот такие детали - часть игры. Это нужно понять. А потом вы постепенно принимаете позицию: "Вот что я сочинил сейчас. Вот такой я теперь. Давайте ценить и то, и другое". И найти правильный баланс здесь сложно».




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