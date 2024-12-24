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KIKO LOUREIRO:«Гораздо проще создать 10-минутную песню из 20 частей, чем крутую поп-песню»



KIKO LOUREIRO в недавнем интервью спросили, как ему удаётся сосредоточиться на сочинении музыки, которую он хочет создавать, не заботясь о том, что впоследствии будет коммерчески выгодно:



«Я не думаю о том, будет ли песня успешной в коммерческом плане, но я считаю, что для композиторов естественно об этом думать. Я верю, что Бруно Марс, который является крутым композитором и при этом он суперкоммерческий, вырос в профессиональном плане, выбрав в качестве эталона Майкла Джексона, — я помню, как смотрел интервью с ним на эту тему. Если вы выросли на Поле Маккартни, Майкле Джексоне или Стиви Уандере, то у вас формируется вкус, который вы считаете красивым.



Быть прямолинейным и простым — не значит быть плохим. На самом деле это признак величия. Гораздо проще создать 10-минутную песню из 20 частей, чем крутую поп-песню. Это намного проще. Ты просто добавляешь что-то, просто что угодно, словно готовишь макароны с кучей овощей, просто кладёшь в них что угодно.



Так что я делаю то, что ощущаю в данный момент. А потом я стараюсь сделать это красиво, в том стиле, который мне нравится. Но я думаю, что люди, которые этим увлекаются, не соблюдают правила... Может, кто-то и соблюдает, но великие артисты, которые остаются навсегда, их не придерживаются. У них огромный талант сказать то, что затронет множество людей. Это как, например, выпускать какие-то сложные с музыкальной точки зрения вещи, но люди слушают их, и это естественно. Это не просто, это сложно. Но это трогает людей.



Самое сложное в музыке, в искусстве — создать что-то по-настоящему глубокое с большим количеством элементов, чтобы музыкант мог заморочиться и найти больше разных аккордов, больше разных мелодий. Подобное есть у BEATLES, у Стива Уандера, у Элтона Джона. То же самое можно сказать и о классических композиторах. Вот о чём я стараюсь думать, когда играю. Но в конечном итоге это просто набор нот на гитаре. Но за этим стоит мысль, процесс, отсылки. Это не имеет никакого отношения к капитализму или звукозаписывающим лейблам. Так или иначе мы должны идти в ногу с новыми технологиями, потому что приходится загружать песни на Spotify, ведь мы должны сделать так, чтобы владельцы и акционеры Spotify могли приобрести новую яхту. Мы должны им помочь. Я очень счастлив. Мне не нужна яхта. Я живу в Финляндии. Там море замёрзшее половину года. Так что просто дайте мне больше гитар и всё. Я счастлив».







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