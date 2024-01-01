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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
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Kiko Loureiro

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15 дек 2024 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

10 дек 2024 : 		 KIKO LOUREIRO и MARTY FRIEDMAN поедут в совместный тур

1 дек 2024 : 		 KIKO LOUREIRO: «Группам или артистам иногда полезно сделать перерыв»

28 ноя 2024 : 		 KIKO LOUREIRO о балансе между искусством и коммерцией

18 ноя 2024 : 		 Новая песня KIKO LOUREIRO

11 ноя 2024 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

29 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

22 окт 2024 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

7 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

30 сен 2024 : 		 Новая песня KIKO LOUREIRO

24 сен 2024 : 		 Концертное видео KIKO LOUREIRO

16 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

7 сен 2024 : 		 KIKO LOUREIRO представил новый сингл

15 июл 2024 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я горжусь альбомами с MEGADETH!»

24 июн 2024 : 		 KIKO LOUREIRO исполнил MEGADETH

18 апр 2024 : 		 KIKO LOUREIRO продает всё, что связано c MEGADETH

17 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

2 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

11 мар 2024 : 		 KIKO LOUREIRO и любимые риффы MEGADETH

11 дек 2023 : 		 KIKO LOUREIRO отыграл два сольных концерта

1 июн 2022 : 		 KIKO LOUREIRO из закулисья

19 апр 2022 : 		 KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы

3 янв 2022 : 		 KIKO LOUREIRO подвел итоги года

31 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

4 дек 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015
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|||| 15 дек 2024

Новое видео KIKO LOUREIRO



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"Talking Dreams", новое видео KIKO LOUREIRO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Theory Of Mind".




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