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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
45
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
34
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
22
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
20
NIGHTWISH от TARJA
19
все новости группы
Kiko Loureiro
Бразилия
Heavy Metal
Progressive Metal
http://www.kikoloureiro.com.br
Myspace:
http://myspace.com/kikoloureiro
Facebook:
https://facebook.com/KIKOLOUREIROofficial/
15 дек 2024
:
Новое видео KIKO LOUREIRO
10 дек 2024
:
KIKO LOUREIRO и MARTY FRIEDMAN поедут в совместный тур
1 дек 2024
:
KIKO LOUREIRO: «Группам или артистам иногда полезно сделать перерыв»
28 ноя 2024
:
KIKO LOUREIRO о балансе между искусством и коммерцией
18 ноя 2024
:
Новая песня KIKO LOUREIRO
11 ноя 2024
:
Новое видео KIKO LOUREIRO
29 окт 2024
:
Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO
22 окт 2024
:
Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания
7 окт 2024
:
Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO
30 сен 2024
:
Новая песня KIKO LOUREIRO
24 сен 2024
:
Концертное видео KIKO LOUREIRO
16 сен 2024
:
Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO
7 сен 2024
:
KIKO LOUREIRO представил новый сингл
15 июл 2024
:
KIKO LOUREIRO: «Я горжусь альбомами с MEGADETH!»
24 июн 2024
:
KIKO LOUREIRO исполнил MEGADETH
18 апр 2024
:
KIKO LOUREIRO продает всё, что связано c MEGADETH
17 апр 2024
:
Новый урок от KIKO LOUREIRO
2 апр 2024
:
Новый урок от KIKO LOUREIRO
11 мар 2024
:
KIKO LOUREIRO и любимые риффы MEGADETH
11 дек 2023
:
KIKO LOUREIRO отыграл два сольных концерта
1 июн 2022
:
KIKO LOUREIRO из закулисья
19 апр 2022
:
KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы
3 янв 2022
:
KIKO LOUREIRO подвел итоги года
31 дек 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
24 дек 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
4 дек 2020
:
KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015
30 ноя 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
27 ноя 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
13 окт 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
5 окт 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
29 сен 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
8 сен 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
24 авг 2020
:
Обучающее видео KIKO LOUREIRO
11 авг 2020
:
Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
13 июл 2020
:
Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания
4 июл 2020
:
Новый сингл KIKO LOUREIRO
26 июн 2020
:
Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH
25 июн 2020
:
Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH
22 июн 2020
:
Новый альбом KIKO LOUREIRO выйдет летом
20 июн 2020
:
KIKO LOUREIRO представил новое видео
10 июн 2020
:
KIKO LOUREIRO представил обложку нового альбома
9 июн 2020
:
Кто лучший гитарист в MEGADETH: KIKO LOUREIRO или MARTY FRIEDMAN? Отвечает KIKO
7 июн 2020
:
KIKO LOUREIRO определился с названием
30 май 2020
:
KIKO LOUREIRO: «Моя любимая песня METALLICA...»
28 май 2020
:
KIKO LOUREIRO недоволен тем, как в Бразилии справляются с COVID-19
16 май 2020
:
KIKO LOUREIRO завершает работу над альбомом
16 авг 2019
:
KIKO LOUREIRO работает над сольным диском
10 фев 2016
:
19 любимых песен KIKO LOUREIRO
25 дек 2015
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KIKO LOUREIRO исполняет рождественскую композицию
6 дек 2015
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KIKO LOUREIRO исполняет IRON MAIDEN
5 дек 2013
:
Фрагмент нового DVD KIKO LOUREIRO
12 ноя 2013
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Обложка нового DVD KIKO LOUREIRO
20 июн 2013
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KIKO LOUREIRO планирует выпуск DVD
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Новое видео KIKO LOUREIRO
5 июл 2012
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Видео с выступления KIKO LOUREIRO TRIO
30 мар 2009
:
Новый сольный альбом Kiko Loureiro (ANGRA)
15 дек 2024
Новое видео KIKO LOUREIRO
"Talking Dreams", новое видео KIKO LOUREIRO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Theory Of Mind".
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет