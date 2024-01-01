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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 32
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Kiko Loureiro

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7 сен 2024 : 		 KIKO LOUREIRO представил новый сингл

15 июл 2024 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я горжусь альбомами с MEGADETH!»

24 июн 2024 : 		 KIKO LOUREIRO исполнил MEGADETH

18 апр 2024 : 		 KIKO LOUREIRO продает всё, что связано c MEGADETH

17 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

2 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

11 мар 2024 : 		 KIKO LOUREIRO и любимые риффы MEGADETH

11 дек 2023 : 		 KIKO LOUREIRO отыграл два сольных концерта

1 июн 2022 : 		 KIKO LOUREIRO из закулисья

19 апр 2022 : 		 KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы

3 янв 2022 : 		 KIKO LOUREIRO подвел итоги года

31 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

4 дек 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015

30 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

27 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

5 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

29 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

8 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 авг 2020 : 		 Обучающее видео KIKO LOUREIRO

11 авг 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 июл 2020 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

4 июл 2020 : 		 Новый сингл KIKO LOUREIRO

26 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустил сингл с бывшим гитаристом MEGADETH

25 июн 2020 : 		 Гитарист MEGADETH выпустит сингл с бывшим гитаристом MEGADETH
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KIKO LOUREIRO представил новый сингл



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"Out Of Nothing", новая песня KIKO LOUREIRO, доступна для прослушивания ниже.




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