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*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
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Kiko Loureiro

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11 ноя 2024 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

29 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

22 окт 2024 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

7 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

30 сен 2024 : 		 Новая песня KIKO LOUREIRO

24 сен 2024 : 		 Концертное видео KIKO LOUREIRO

16 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

7 сен 2024 : 		 KIKO LOUREIRO представил новый сингл

15 июл 2024 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я горжусь альбомами с MEGADETH!»

24 июн 2024 : 		 KIKO LOUREIRO исполнил MEGADETH

18 апр 2024 : 		 KIKO LOUREIRO продает всё, что связано c MEGADETH

17 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

2 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

11 мар 2024 : 		 KIKO LOUREIRO и любимые риффы MEGADETH

11 дек 2023 : 		 KIKO LOUREIRO отыграл два сольных концерта

1 июн 2022 : 		 KIKO LOUREIRO из закулисья

19 апр 2022 : 		 KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы

3 янв 2022 : 		 KIKO LOUREIRO подвел итоги года

31 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

4 дек 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015

30 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

27 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

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29 сен 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
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Новое видео KIKO LOUREIRO



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"Point Of No Return", новое видео KIKO LOUREIRO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Theory Of Mind.




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11 ноя 2024
Corpsegrinder04
Вместо бестолковых бегающих паркурщиков, лучше бы "Земляка" из Сепультуры взял в клип. Он в Bullet the blue Sky тоже не хилые забеги устраивал ))
11 ноя 2024
R
Rutger
По картинке подумал, что Кико скомуниздил идею клипа Sweating Bullets. Чай, не чужое). Но нет, в конце чуток, и пришлось всю эту херотень слушать и смотреть.. Развели.

просмотров: 215

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