сегодня



KIKO LOUREIRO исполнил MEGADETH



KIKO LOUREIRO неожиданно для зрителей исполнил композицию MEGADETH "Killing Time", которую сам же и спел, в рамках выступления на фестивале Best Of Blues And Rock в Рио















