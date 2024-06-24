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*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 33
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Kiko Loureiro

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KIKO LOUREIRO исполнил MEGADETH



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KIKO LOUREIRO неожиданно для зрителей исполнил композицию MEGADETH "Killing Time", которую сам же и спел, в рамках выступления на фестивале Best Of Blues And Rock в Рио








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24 июн 2024
L
LU---
если б не тупая вокальная партия,то неплохо было б
как он в этой хуетени играл.........непонятно
н-да....терпел,терпел и

просмотров: 124

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