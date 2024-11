сегодня



Новая песня KIKO LOUREIRO



"Talking Dreams", новая композиция KIKO LOUREIRO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Theory Of Mind.



"Borderliner"

"Out Of Nothing"

"Mind Rise"

"Talking Dreams"

"Blindfolded"

"Point Of No Return"

"Raveled"

"Lost In Seconds"

"The Other Side Of Fear"

"The Barefoot Queen"

"Finitude"







