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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 52
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Kiko Loureiro

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18 ноя 2024 : 		 Новая песня KIKO LOUREIRO

11 ноя 2024 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

29 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

22 окт 2024 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

7 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

30 сен 2024 : 		 Новая песня KIKO LOUREIRO

24 сен 2024 : 		 Концертное видео KIKO LOUREIRO

16 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

7 сен 2024 : 		 KIKO LOUREIRO представил новый сингл

15 июл 2024 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я горжусь альбомами с MEGADETH!»

24 июн 2024 : 		 KIKO LOUREIRO исполнил MEGADETH

18 апр 2024 : 		 KIKO LOUREIRO продает всё, что связано c MEGADETH

17 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

2 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

11 мар 2024 : 		 KIKO LOUREIRO и любимые риффы MEGADETH

11 дек 2023 : 		 KIKO LOUREIRO отыграл два сольных концерта

1 июн 2022 : 		 KIKO LOUREIRO из закулисья

19 апр 2022 : 		 KIKO LOUREIRO назвал любимые альбомы

3 янв 2022 : 		 KIKO LOUREIRO подвел итоги года

31 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

24 дек 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

4 дек 2020 : 		 KIKO LOUREIRO: MEGADETH 2015

30 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

27 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

13 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO

5 окт 2020 : 		 Обучающее видео от KIKO LOUREIRO
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Новая песня KIKO LOUREIRO



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"Talking Dreams", новая композиция KIKO LOUREIRO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Theory Of Mind.

"Borderliner"
"Out Of Nothing"
"Mind Rise"
"Talking Dreams"
"Blindfolded"
"Point Of No Return"
"Raveled"
"Lost In Seconds"
"The Other Side Of Fear"
"The Barefoot Queen"
"Finitude"

Former MEGADETH Guitarist KIKO LOUREIRO Releases New Single "Talking Dreams"




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