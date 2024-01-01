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Kiko Loureiro

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KIKO LOUREIRO: «Группам или артистам иногда полезно сделать перерыв»



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KIKO LOUREIRO в недавнем интервью спросили, что он думает о прощальном туре SEPULTURA:

«Им ведь уже 40 лет, верно? Потрясающая, успешная группа. И я вижу, что дело не в том, что молодость уходит. Я думаю, это больше похоже на то, что ты знаешь, что у тебя есть ещё одна жизнь — скажем, если тебе 50 лет, и ты знаешь, что будешь жить до ста. И тогда возникает вопрос: "Что я могу сделать в течение следующей половины своей жизни?" Думаю, причина в этом. Я считаю, это больше похоже на чувство: "Я достиг стольких вершин в SEPULTURA, это было потрясающе, но что я могу сделать для своего будущего?" Так что это отчасти похоже на моё решение уйти из MEGADETH. Я провёл в MEGADETH восемь или девять лет — гастроли были потрясающими, отличная группа, отличные ребята, и так далее — а потом в жизни случаются ситуации, когда ты начинаешь размышлять: "Хочу ли я ещё 10 лет гастролировать половину года, играть эти песни?" И тогда начинаешь размышлять о том, кем ты на самом деле хочешь быть, кто ты есть, и что делать дальше. И ты понимаешь, что у тебя есть свобода решать.

Я думаю, что решение SEPULTURA может быть основано на схожей логике. Они могут поступить именно так. Всё открыто для будущего. Может быть, они вернутся через 10 лет, через два года, через 20 лет, но я думаю, что если решить: "Ладно, это конец", то это откроет другой путь, даже если ты думаешь: "Мне не нужно выпускать ещё один альбом или проводить ещё один тур. Все поняли, что это конец, что это прощание. Так что давайте посмотрим, что будет дальше". Многие люди берут академический отпуск на год, на время. Так что если вы можете это сделать, почему бы и нет?

Но остановиться трудно. У нас есть [легендарный футболист] Пеле — бразилец, лучший спортсмен столетия. Пеле всегда был для меня примером. Он ушёл из футбола, когда был на пике своей популярности. Потом он вернулся и некоторое время играл в США. Но он был на пике своей популярности, а потом решил уйти на покой, что было несколько странно, но представляет из себя пример того, что иногда полезно остановиться, когда ты на вершине. Так чтобы именно вершина стала твоим последним публичным образом. Люди уже не увидят, как ты падаешь или совершаешь ошибки. Но уйти на покой трудно, потому что если вы находитесь на пике, вы можете подумать: "Это будет продолжаться ещё пять лет, ещё десять лет", так что вы всегда верите, что можете продолжать в том же духе, но это не всегда так. Так что группам или артистам иногда полезно сделать перерыв. Другим примером может служить [американский джазовый трубач и композитор] Майлз Дэвис. Кажется в 1970-х он взял перерыв на шесть лет. Иногда такой перерыв позволяет взглянуть на всё с другой стороны. Когда он вернулся, он стал совсем другим, с другим подходом к музыке, и он был очень успешен в 1980-е годы. Так что останавливаться порой нужно».




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