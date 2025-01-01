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KIKO LOUREIRO не испытывает проблем с идеями



KIKO LOUREIRO в недавнем интервью спросили, как он справляется с проблемой творческого кризиса:



«Хороший вопрос. У меня его не бывает, этого творческого кризиса. Я не знаю. Я думаю, чтобы создавать идеи, важнее то, насколько вы оцениваете свои идеи. По-моему, в этом вся проблема. Ты играешь что-то и думаешь: «Эй, я уже это делал», или: «Это не звучит хорошо», или: «Мне это не нравится», «Это никому не понравится». Вы начинаете думать о других людях. Как вы думаете, им это понравится? Альбом же надо продавать. Я полагаю, что у известных групп такое бывает, потому что они боятся просто делать то, к чему лежит душа. У меня такого нет, или я стараюсь работать над своими мыслями, чтобы этого не было, но я не Бейонсе или что-то в этом роде. Так что я просто занимаюсь своим делом. Конечно, у меня бывают конфликты — например, «Хорошо ли эта идея? Может быть, нет. Может быть, я могу попробовать что-то получше, что-то получше» и так далее. Так что все это в порядке вещей. Но это не значит, что у меня есть какой-то блок, из-за которого ничего не получается. Что-то возникает, и тогда я действую. Иногда мне даже не очень нравится результат, но потом я думаю: «Вау, я должен выпустить эту вещь и посмотреть, что получится». Потому что иногда ты пишешь то, что тебе не нравится. А еще я занимаюсь этим прямо сейчас, в последние два месяца.



После выхода [моего последнего сольного альбома] «Theory Of Mind» я подумал: «Theory Of Mind» довольно сложный. Могу ли я сделать что-то очень простое? Это был вопрос к самому себе. И тогда я начал писать очень простые вещи... Кроме того, я не даю названия идеям. Мне просто нравится пытаться собрать сразу целую кучу идей вместе. Так что, думаю, сейчас у меня их около 20. Я только вчера проверял. Итак, хорошо, 20 идей. 20 песен? Я не могу назвать их 20 песнями — это 20 идей, 20 мелодий. А потом я работал над одной мелодией, и она была не очень хороша, но это, типа, «Ну, дай мне закончить. Посмотрим, к чему это приведет». Потому что иногда не очень хорошая мелодия приводит к другой части, которая оказывается лучше. И тогда вы избавляетесь от не очень хорошей мелодии, или эта не очень хорошая мелодия становится просто переходом к чему-то другому. То есть эта мелодия как бы служит в качестве перехода, но она не главная, не припев и не основная тема песни. Поэтому этого не предугадать. Вот почему творческий кризис, в этом смысле, никогда со мной не случается. А еще, когда я в туре или много путешествую, у меня нет настроения писать что-то. Так что я часто даже не пытаюсь. Возможно, если я буду пытаться сочинять во время сумасшедших перелетов или чего-то подобного, то ничего не получится. Поэтому, да, во время туров я могу считать, что у меня творческий кризис, потому что мои мысли больше направлены на то, чтобы хорошо сыграть песни на концертах. Но иногда в гостиничном номере или за кулисами ты оказываешься в таком положении, что начинаешь играть. Например, «О, а это классная идея». И тогда у вас появляется вдохновение или творческое начало, и вы пытаетесь записать эту вещь. Кроме того, с годами, проведенными за этим занятием, ты учишься помещать себя в то пространство, ментальное место, ментальное пространство. Вы садитесь и уже понимаете, что нужно 30 минут или час, чтобы начать чувствовать себя комфортно, создавая материал, который вы можете использовать. Затем вы всегда должны записывать свои идеи без осуждения. Это очень важно. Так что иногда я возвращаюсь к своим идеям... Иногда я нахожу оригинальные записи некоторых песен, которые у меня выходили».







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