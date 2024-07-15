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Kiko Loureiro

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KIKO LOUREIRO: «Я горжусь альбомами с MEGADETH!»



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KIKO LOUREIRO в недавней беседе ответил на вопрос о возможности будущего гостевого выступления с MEGADETH или ANGRA:

«На последних двух альбомах ANGRA, уже не будучи в составе группы, я записал гостевое соло. Я много гастролировал, у меня маленькие дети, поэтому я не хотел больше путешествовать, чтобы выступать в качестве гостя. Возможно, это случится в будущем. Я дружу со всеми. У меня отличная история с ANGRA. То же самое касается и MEGADETH. Я по-прежнему дружу со всеми, и я не хочу сжигать мосты.

Я горжусь всеми альбомами, которые я записал с ANGRA. Я горжусь двумя альбомами, которые я записал с MEGADETH, двумя альбомами, всеми концертами и турами, которые мы провели вместе. Так что гостевые выступления, запись соло, помощь или просто общение — я буду рад всему этому, потому что все эти люди мне нравятся как друзья и семья, потому что я пережил много прекрасных моментов своей жизни с ребятами из ANGRA в течение многих лет, а также почти девять лет я провёл в MEGADETH».




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15 июл 2024
olly71
Он не хочет гастролировать потому что маленькие дети но сейчас даёт сольные концерты в Бразилии хотя дети живут на другом конце планеты . Да и по доходам его сольные концерты конечно не идут ни в какое сравнение с Мегадет . Какой то когнитив в его словах.
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15 июл 2024
N
Nepalcev
olly71, одно дело позволять себе небольшие сольные или гостевые выступления по ситуации, а другое - быть связанным долгосрочным контрактом с крупным коллективом, с расписанным на год-два вперед графиком. Это совершенно иная логистика и личная ответственность.

В Бразилию, к тому же, он вполне мог привезти всю семью, показать детей родственникам, например. Параллельно рубанув концерты. Всё ж копейка в дом. Ну и чахнет профессионал совсем без выступлений...
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