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KIKO LOUREIRO: «Я горжусь альбомами с MEGADETH!»



KIKO LOUREIRO в недавней беседе ответил на вопрос о возможности будущего гостевого выступления с MEGADETH или ANGRA:



«На последних двух альбомах ANGRA, уже не будучи в составе группы, я записал гостевое соло. Я много гастролировал, у меня маленькие дети, поэтому я не хотел больше путешествовать, чтобы выступать в качестве гостя. Возможно, это случится в будущем. Я дружу со всеми. У меня отличная история с ANGRA. То же самое касается и MEGADETH. Я по-прежнему дружу со всеми, и я не хочу сжигать мосты.



Я горжусь всеми альбомами, которые я записал с ANGRA. Я горжусь двумя альбомами, которые я записал с MEGADETH, двумя альбомами, всеми концертами и турами, которые мы провели вместе. Так что гостевые выступления, запись соло, помощь или просто общение — я буду рад всему этому, потому что все эти люди мне нравятся как друзья и семья, потому что я пережил много прекрасных моментов своей жизни с ребятами из ANGRA в течение многих лет, а также почти девять лет я провёл в MEGADETH».







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