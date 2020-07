сегодня



Переработанный трек от LYNCH MOB



LYNCH MOB отметят тридцатилетие с момента выхода "Wicked Sensation" выпуском переиздания "Wicked Sensation Reimagined", включающего в себя перезаписанные и переработанные треки из оригинального релиза — выпуск намечен на двадцать восьмое августа. По словам лидера команды, группа «заново открыла эту пластинку, и она сильно отличается от оригинала; всё сделано так, что поклонники не останутся разочарованными».



Трек-лист:



01. Wicked Sensation (Reimagined)



02. River Of Love (Reimagined)



03. Sweet Sister Mercy (Reimagined)



04. All I Want (Reimagined)



05. Hell Child (Reimagined)



06. She's Evil But She's Mine (Reimagined)



07. Dance of the Dogs (Reimagined)



08. Rain (Reimagined)



09. No Bed Of Roses (Reimagined)



10. Through These Eyes (Reimagined)



11. For a Million Years (Reimagined)



12. Street Fightin' Man (Reimagined)



Новая версия "Wicked Sensation" доступна для прослушивания ниже.



















