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Lynch Mob

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22 июл 2020 : 		 LYNCH MOB перезаписали "Wicked Sensation"

15 июл 2020 : 		 LYNCH MOB отказались от летнего концерта

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30 мар 2020 : 		 LYNCH MOB перезапишут "Wicked Sensation"

24 ноя 2019 : 		 LYNCH MOB покинул басист

22 окт 2019 : 		 GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста

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14 мар 2018 : 		 LYNCH MOB нашли вокалиста

8 фев 2018 : 		 ROBERT MASON выступит с LYNCH MOB

14 янв 2018 : 		 Из LYNCH MOB ушел вокалист. Опять

28 окт 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

21 авг 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

10 авг 2017 : 		 EPK от LYNCH MOB

22 июл 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

14 июл 2017 : 		 Новый альбом LYNCH MOB выйдет осенью

11 авг 2015 : 		 Новое видео LYNCH MOB

21 июл 2015 : 		 Новая песня LYNCH MOB

10 июл 2015 : 		 Новая песня LYNCH MOB

11 июн 2015 : 		 Новое видео LYNCH MOB

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

5 июн 2015 : 		 EPK от LYNCH MOB

27 апр 2015 : 		 LYNCH MOB исполняют DOKKEN

19 ноя 2014 : 		 Новая песня LYNCH MOB
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Переработанный трек от LYNCH MOB



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LYNCH MOB отметят тридцатилетие с момента выхода "Wicked Sensation" выпуском переиздания "Wicked Sensation Reimagined", включающего в себя перезаписанные и переработанные треки из оригинального релиза — выпуск намечен на двадцать восьмое августа. По словам лидера команды, группа «заново открыла эту пластинку, и она сильно отличается от оригинала; всё сделано так, что поклонники не останутся разочарованными».

Трек-лист:

01. Wicked Sensation (Reimagined)

02. River Of Love (Reimagined)

03. Sweet Sister Mercy (Reimagined)

04. All I Want (Reimagined)

05. Hell Child (Reimagined)

06. She's Evil But She's Mine (Reimagined)

07. Dance of the Dogs (Reimagined)

08. Rain (Reimagined)

09. No Bed Of Roses (Reimagined)

10. Through These Eyes (Reimagined)

11. For a Million Years (Reimagined)

12. Street Fightin' Man (Reimagined)

Новая версия "Wicked Sensation" доступна для прослушивания ниже.

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