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GEORGE LYNCH — о названии LYNCH MOB : «Устал я оправдываться»



GEORGE LYNCH в рамках недавнего интервью объяснил, почему решил отказаться от названия LYNCH MOB:



«Когда мы впервые собрали группу в 1989 году, название вроде как уже существовало. Пока я был в DOKKEN, это было тем, что я называл нашей маленькой группой гитарных фанатов, — у меня были гитарные фэны; это была своего рода небольшая субкультура внутри DOKKEN. Когда мы начали работать над развитием и созданием группы после распада DOKKEN, это было просто название, которое, как мы думали, будем использовать всегда, потому что оно подходило идеально — это моё имя, и оно довольно неплохо отражает то, что мы играли. И, конечно же, всегда были негативные коннотации, я знал о них, но не так хорошо, как должен был бы [смеётся].



За десятилетия я предпринял множество попыток отпустить это имя и возвращался к нему по нескольким причинам — как правило, по деловым соображениям. Например, если ты попытаешься поехать в тур и не использовать это название, промоутеры не обрадуются, если ты его поменяешь. Люди не узнают, кто ты. Они не придут, если назваться GEORGE LYNCH EXPERIENCE или ещё что-то в таком духе... Или звукозаписывающие лейблы не проявят заинтересованность, потому что это бренд, на который они могут рассчитывать, и продавать определённое количество пластинок.



Например, запись LYNCH MOB "Smoke This", которая вышла, году в 1999-м или 2000-м, это не должна была быть пластинка LYNCH MOB; на самом деле это не имело никакого отношения к LYNCH MOB. В конце концов после того, как запись была закончена и мы передавали её лейблу, они настояли на использовании этого названия в качестве страховки. И если бы я не согласился, у нас бы просто ничего не вышло. Вот о каком давлении я говорю.



Но потом, с началом всего, что случилось за последний год, у меня больше не было такого давления. Я мог бы оставить всё или забыть о нём. И я бы ощущал себя комфортно с этим названием. Потому что я очень прогрессивный человек в плане политики, и это просто очень задевает всё то, во что я верю, и добавляет немало трудностей. Название усложняет отношения с людьми и объяснения с ними, так что мне просто надоело оправдываться. Я считаю, что музыка выше подобного, и у группы и так была хорошая история.



Другая причина отказа в том, что группа снова развалилась. Группа разваливалась так много раз, что я даже не могу сосчитать. И было всё очень просто: "Больше никакого Oni, никакого Brian'a Tichy, этого тоже нет, и тот ушёл. О, отлично. И что мне теперь делать?" Это из серии: "Ладно, создадим другую группу с нуля и будем играть как LYNCH MOB?" Нет. Как насчёт того, чтобы просто сделать что-нибудь новое? Это даст мне намного больше свободы, в основном на концертах, где я могу играть что душе угодно... Я могу выходить и играть всё из своего каталога — новое, старое, кавер-версии, устраивать джемы и много чего ещё, я могу отрываться и менять всё и вся каждый вечер, и получать от этого удовольствие!»













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