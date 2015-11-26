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LYNCH MOB отказались от летнего концерта



LYNCH MOB отказались от ранее анонсированного на 17 июля выступления с DOKKEN в Dr. Pepper Park, Roanoke, Virginia, из-за "проблем со здоровьем в семье одного из участников группы". DOKKEN и RED REIGN выступят как и планировалось.







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