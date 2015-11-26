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Lynch Mob

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15 июл 2020 : 		 LYNCH MOB отказались от летнего концерта

26 май 2020 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB 1991 года

31 мар 2020 : 		 TONY FRANKLIN: «С LYNCH MOB в 2020 я выступать не буду»

30 мар 2020 : 		 LYNCH MOB перезапишут "Wicked Sensation"

24 ноя 2019 : 		 LYNCH MOB покинул басист

22 окт 2019 : 		 GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста

23 май 2018 : 		 Концертное видео LYNCH MOB

6 апр 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления LYNCH MOB

14 мар 2018 : 		 LYNCH MOB нашли вокалиста

8 фев 2018 : 		 ROBERT MASON выступит с LYNCH MOB

14 янв 2018 : 		 Из LYNCH MOB ушел вокалист. Опять

28 окт 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

21 авг 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

10 авг 2017 : 		 EPK от LYNCH MOB

22 июл 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

14 июл 2017 : 		 Новый альбом LYNCH MOB выйдет осенью

11 авг 2015 : 		 Новое видео LYNCH MOB

21 июл 2015 : 		 Новая песня LYNCH MOB

10 июл 2015 : 		 Новая песня LYNCH MOB

11 июн 2015 : 		 Новое видео LYNCH MOB

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

5 июн 2015 : 		 EPK от LYNCH MOB

27 апр 2015 : 		 LYNCH MOB исполняют DOKKEN

19 ноя 2014 : 		 Новая песня LYNCH MOB

12 ноя 2014 : 		 Кавер-версия BAD COMPANY от LYNCH MOB

31 окт 2014 : 		 Новый миньон LYNCH MOB выйдет в декабре
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LYNCH MOB отказались от летнего концерта



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LYNCH MOB отказались от ранее анонсированного на 17 июля выступления с DOKKEN в Dr. Pepper Park, Roanoke, Virginia, из-за "проблем со здоровьем в семье одного из участников группы". DOKKEN и RED REIGN выступят как и планировалось.

LYNCH MOB Pulls Out Of Dr. Pepper Park Concert Due To Illness In Family



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