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DON DOKKEN — о кончине LYNCH MOB



DON DOKKEN прокомментировал желание George'a Lynch'a прикрыть LYNCH MOB:



«Да, он должен отказаться от такого названия, потому что вся планета сейчас социально корректируется... Флаг спущен, сейчас поднят флаг повстанцев, и всё такое, и я полагаю, что они думают, что LYNCH MOB означает вешать чёрных. Так что они должны отказаться от этого названия».













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