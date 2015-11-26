DON DOKKEN — о кончине LYNCH MOB

DON DOKKEN прокомментировал желание George'a Lynch'a прикрыть LYNCH MOB:
«Да, он должен отказаться от такого названия, потому что вся планета сейчас социально корректируется... Флаг спущен, сейчас поднят флаг повстанцев, и всё такое, и я полагаю, что они думают, что LYNCH MOB означает вешать чёрных. Так что они должны отказаться от этого названия».
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