Видео с текстом от LYNCH MOB



LYNCH MOB опубликовали официальное видео с текстом на песню "Caught Up", которая взята из альбома "Babylon", выходящего на Frontiers Music Srl осенью.



Трек-лист:



"Erase"

"Time After Time"

"Caught Up"

"I’m Ready"

"How You Fall"

"Million Miles Away"

"Let It Go"

"Fire Master"

"The Synner"

"Babylon"







