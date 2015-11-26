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Lynch Mob

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11 ноя 2020 : 		 Оригинальный басист LYNCH MOB о перезаписанном дебюте: «Это какая-то...»

16 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH: «С названием LYNCH MOB всегда были проблемы»

14 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 DON DOKKEN — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB: «Не могу я больше с таким названием»

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

22 июл 2020 : 		 LYNCH MOB перезаписали "Wicked Sensation"

15 июл 2020 : 		 LYNCH MOB отказались от летнего концерта

26 май 2020 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB 1991 года

31 мар 2020 : 		 TONY FRANKLIN: «С LYNCH MOB в 2020 я выступать не буду»

30 мар 2020 : 		 LYNCH MOB перезапишут "Wicked Sensation"

24 ноя 2019 : 		 LYNCH MOB покинул басист

22 окт 2019 : 		 GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста

23 май 2018 : 		 Концертное видео LYNCH MOB

6 апр 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления LYNCH MOB

14 мар 2018 : 		 LYNCH MOB нашли вокалиста

8 фев 2018 : 		 ROBERT MASON выступит с LYNCH MOB

14 янв 2018 : 		 Из LYNCH MOB ушел вокалист. Опять

28 окт 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

21 авг 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

10 авг 2017 : 		 EPK от LYNCH MOB

22 июл 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

14 июл 2017 : 		 Новый альбом LYNCH MOB выйдет осенью

11 авг 2015 : 		 Новое видео LYNCH MOB
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Оригинальный басист LYNCH MOB о перезаписанном дебюте: «Это какая-то...»



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У оригинального басиста LYNCH MOB Anthony Esposito, который был в числе авторов пяти альбомных треков, в недавнем интервью спросили, предлагал ли ему George Lynch принять участие в перезаписи альбома, он ответил:

«Нет — какое там, нет, конечно! Он никогда не говорил мне про новую версию "Wicked"; никогда ничего подобного не было, да он мне ни про какую ничего не говорил. И это отстойно, потому что мой вклад достаточен, ведь если я владею 25% прав, со мной нужно было бы проконсультироваться. И это какая-то... хрень!

Что касается переосмысленной пластинки, прежде всего, эти песни не имеют ничего общего с [оригинальными] песнями "Wicked", кроме, быть может, текстов, и, возможно, они изменили и кое-что в них. Но я думаю, что если судить об этом как о записи, а не как о переосмысленной версии отличной записи; просто судить об этом как о записи — забудьте слова и просто послушайте музыку и мелодику, я считаю, что это посредственная запись. Так как она сама по себе, я считаю, что это посредственная запись. И потом, если вы попытаетесь сравнить её с [оригиналом] "Wicked", я считаю, что это... какая-то неудачная шутка, как-то так».

Original LYNCH MOB Bassist ANTHONY ESPOSITO Says








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Гепард


11 ноя 2020, 14:26		"Переосмысление" в самом деле никуда не годится, атмосферу оригинала порехили, новой достойной не привнесли. Даже обложка, и та отвратительна.
А вот оригинал и его продолжение - просто шикарные альбомы.


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