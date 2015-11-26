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Оригинальный басист LYNCH MOB о перезаписанном дебюте: «Это какая-то...»



У оригинального басиста LYNCH MOB Anthony Esposito, который был в числе авторов пяти альбомных треков, в недавнем интервью спросили, предлагал ли ему George Lynch принять участие в перезаписи альбома, он ответил:



«Нет — какое там, нет, конечно! Он никогда не говорил мне про новую версию "Wicked"; никогда ничего подобного не было, да он мне ни про какую ничего не говорил. И это отстойно, потому что мой вклад достаточен, ведь если я владею 25% прав, со мной нужно было бы проконсультироваться. И это какая-то... хрень!



Что касается переосмысленной пластинки, прежде всего, эти песни не имеют ничего общего с [оригинальными] песнями "Wicked", кроме, быть может, текстов, и, возможно, они изменили и кое-что в них. Но я думаю, что если судить об этом как о записи, а не как о переосмысленной версии отличной записи; просто судить об этом как о записи — забудьте слова и просто послушайте музыку и мелодику, я считаю, что это посредственная запись. Так как она сама по себе, я считаю, что это посредственная запись. И потом, если вы попытаетесь сравнить её с [оригиналом] "Wicked", я считаю, что это... какая-то неудачная шутка, как-то так».



















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