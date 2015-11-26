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MICHAEL SWEET — о кончине LYNCH MOB



MICHAEL SWEET прокомментировал решение George'a Lynch'a прикрыть LYNCH MOB:



«Да я тоже слышал об этом, это любопытно. Я не уверен [насчёт причин]. Я не говорил об этом лично с George'ом, и если это основано на попытке быть политически корректным и не оскорблять людей, то... Самое печальное во всём этом, что такая у него фамилия. Это, типа, чувак, твоё имя. Ты собираешься сменить имя? Просто любопытно на это посмотреть.



Должна быть какая-то средняя позиция. Мне кажется, что в мире, в котором мы живём, так или иначе нет никакой средней позиции. И мы все должны сохранять наш здравый смысл, и пусть будет какая-то средняя позиция.



Может быть, у него есть другие убеждения, которые заставляют его не записываться под этим именем —LYNCH MOB. Я вроде как понимаю это. MOB добавляет немного больше озабоченности к названию. Но знаешь, ты не можешь перестать использовать своё имя... Значит, если кого-то зовут White, он что, должен сменить свою фамилию? Это его же так зовут! [Смеётся]».













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