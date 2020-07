LYNCH MOB перезаписали "Wicked Sensation"

сегодня



LYNCH MOB отметят тридцатилетие с момента выхода "Wicked Sensation" выпуском переиздания "Wicked Sensation Reimagined", включающего в себя перезаписанные и переработанные треки из оригинального релиза — выпуск намечен на двадцать восьмое августа. По словам лидера команды, группа «заново открыла эту пластинку, и она сильно отличается от оригинала; всё сделано так, что поклонники не останутся разочарованными».



Трек-лист:



01. Wicked Sensation (Reimagined)



02. River Of Love (Reimagined)



03. Sweet Sister Mercy (Reimagined)



04. All I Want (Reimagined)



05. Hell Child (Reimagined)



06. She's Evil But She's Mine (Reimagined)



07. Dance of the Dogs (Reimagined)



08. Rain (Reimagined)



09. No Bed Of Roses (Reimagined)



10. Through These Eyes (Reimagined)



11. For a Million Years (Reimagined)



12. Street Fightin' Man (Reimagined)





rock veterans LYNCH MOB will celebrate the 30th anniversary of their seminal album "Wicked Sensation" with a special limited print/deluxe anniversary edition of the album. "Wicked Sensation Reimagined" features re-worked and re-recorded versions of their classic songs and will be available via Rat Pak Records on August 28 (also available in Japan via Marquee/Avalon).



