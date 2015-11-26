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GEORGE LYNCH — о новом названии



GEORGE LYNCH в недавнем интервью рассказал о том, насколько ему нравится выступать под названием GEORGE LYNCH & THE ELECTRIC FREEDOM:



«На самом деле, если быть честным с вами, это раскрепощает. У нас новая группа, новое название и название, которое — я подразумеваю просто силу названия, потому что с новым названием GEORGE LYNCH'S ELECTRIC FREEDOM, это и правда электрическая свобода. Я даже не задумывался об этом, но мы с [басистом ELECTRIC FREEDOM] Michael'ом Devin'ом разговаривали на днях по дороге домой, и мы решили: "Это реально определяет группу". И это действительно так. Поскольку мы постоянно подключены к сети, мы много импровизируем во время нашего шоу, что не так часто встречается в рок-н-ролле — с 70-х годов. А мы большие поклонники этого, на этом мы выросли. Так что это, я думаю, более живо и жизненно, чем обычная ситуация, когда вы приходите на концерт группы, а они играют песни, написанные 35 лет назад. Конечно, это здорово: вы хотите услышать песни, и это всё хорошо. Но эти парни играют эти песни десятилетиями. Я тоже этим занимался. И я не об этом. То есть я могу это делать. Но мне нравится представлять публике другую точку зрения и другое измерение того, что может происходить на сцене, и это творческий момент в реальном времени — переживание и свидетельство этого, и чтобы я так играл, и чтобы группа так играла... И я думаю, что публика это ценит. И не только в данный момент, но больше в перспективе, когда они думают об этом. Они думают: "Вау, на самом деле это было довольно круто". Каждый раз, когда вы приходите посмотреть на мою группу, всё будет по-другому. Это будут разные участники, и мы будем играть разный материал».



На вопрос о том, есть ли планы по работе над новой музыкой с GEORGE LYNCH & THE ELECTRIC FREEDOM, George ответил:



«У нас нет планов в смысле того, что мы работаем над этим, но мы обсуждали идею записать EP. Мы хотим пойти по пути старой школы и сделать что-то, что нам будет достаточно легко сделать, вместо того, чтобы браться за проект целого альбома с новой группой. Давайте просто сделаем четыре песни, одну из которых бесплатно подарим фанатам, и просто привлечём людей к проекту, вложим много работы в эти четыре песни и сделаем всё легко, чтобы это не стало для нас огромной обузой. И если EP будет иметь большой успех, а я думаю, что так и будет, тогда мы сделаем, когда мы будем вместе немного дольше, мы сделаем настоящий альбом. Но я определённо считаю, что нам нужно задокументировать то, что представляет собой эта группа, потому что это очень, очень круто. Это мощное трио. Michael Devin поёт и играет на басу, а Jason Sutter играет на барабанах. Он играл во многих группах — сейчас он в Cher, а раньше был в FOREIGNER и куче других групп. Он просто монстр и очень приятный парень. И у нас втроём такая классная динамика. Всё просто. Нет никаких больших эго и никаких сложностей. Мы просто втроём. Все умные, все добрые, все усердно работают, мы все очень способные, и мы все стремимся к одному и тому же. Так что всё очень надёжно. Но с другой стороны мы также знаем, что это не будет длиться вечно. Когда Cher позовёт Jason'а вернуться в турне, я не смогу с этим конкурировать. Всегда будет некая временная перспектива, и это прискорбно, но я научился принимать ситуацию и, в общем-то, просто работать с ней. Это неизбежно, так почему бы не принять такую ситуацию и не превратить её в особенность?»







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