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GEORGE LYNCH: «С названием LYNCH MOB всегда были проблемы»



В рамках недавнего разговора George Lynch объяснил своё решение закрыть группу:



«С самого первого дня всегда были проблемы с названием. Я помню, как давал интервью The Village Voice в первый год существования LYNCH MOB, когда мы решили использовать это [название группы]. И интервьюером была молодая чернокожая женщина, которую очень беспокоил тот факт, что я использую это название, а я должен был попытаться объяснить это. И я понял, что на самом деле не могу объяснить свою позицию достаточно хорошо — я понимал, что мой аргумент был неискренним.



Я могу привести аргумент, что да — это моя фамилия. Я знаю, что большинство людей думают не об этом, потому что я знаю, что представляет собой это слово. Так что по молодости я смог его вроде как рационально обосновывать. Казалось, что это не такая уж и злободневная тема, и я подумал: "Ну, со мной всё будет в порядке". Большинство людей понимает, что это никак не связано с тем, чем это обычно называется. Это моё имя, и есть такой флёр от Запада. Они тоже вешают угонщиков скота. Вот такой аргумент. Но всё это глупые варианты — я сам на такое не куплюсь. Я бы не стал использовать его в наши дни. Я обнаружил, что нахожусь в поисках логического выхода во время того интервью, она действительно прижала меня. И я чувствовал себя плохо, но не настолько плохо, чтобы избавиться от имени. Так что я держался за него в течение 30 лет.



Должен сказать, что за все эти годы, что у меня было это имя, оно становилось всё более и более неудобным, и, конечно, сейчас, в последнее время, до такой степени, что я больше не могу его логически обосновывать. В дополнение к этому есть и другие причины. Мы закончили запись прямо перед тем, как началась пандемия, и как только пандемия прекратила гастроли, по крайней мере, на целый год или более, — кто знает, будем ли мы когда-нибудь гастролировать снова — LYNCH MOB, будучи, по сути, моим единственным гастрольным проектом, распались на четыре стороны, так что группы у меня просто не стало. А потом я закончил запись к юбилею, и мне очень понравилось, как всё получилось, и тогда мне пришла мысль: "А ведь на самом деле в этом есть много скрытого смысла". Я должен закончить эту главу моей музыкальной карьеры именно сейчас. Это должна быть последняя запись LYNCH MOB, потому что она зеркально отражает первую — хороший вариант. Я могу уйти на пенсию на вершине с пластинкой, которую считаю хорошей. Вроде как завернуть всё в красивую бумагу и снабдить всё шикарным бантом. И у меня возникло ощущение, что настал момент это сделать. Всё совпало, и пора идти дальше, вот и всё».













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