сегодня



LYNCH MOB определились с заменой названия



George Lynch, похоже, определился с названием, которое придёт на смену LYNCH MOB, — группа будет называться ELECTRIC FREEDOM. Об этом сообщил барабанщик BULLETBOYS Jimmy D'Anda в Твиттере.







+0 -0



( 2 ) просмотров: 541

